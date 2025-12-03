Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Stimmung in der Automobilindustrie eingetrübt

Nach einem kräftigen Anstieg im Oktober hat der Geschäftsklimaindex der Automobilindustrie im November einen spürbaren Rückgang verzeichnet. Er fiel auf minus 20,0 Punkte, nachdem er im Oktober bei minus 13,4 Punkten gelegen hatte. Dieser Einbruch ist primär auf pessimistischere Geschäftserwartungen zurückzuführen. "Dieses Auf und Ab im Geschäftsklima spiegelt die sehr hohe und zunehmende wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland und global wider", erklärt die Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

RatingDog: PMI in Chinas Servicesektor im November gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verlangsamt. Der RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,1 (Oktober: 52,6) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Australiens BIP-Wachstum verfehlt Erwartungen im 3Q

Australiens Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas schwächer als erwartet gewachsen, wobei Konsumausgaben, Wachstum bei Unternehmensinvestitionen und starke Staatsausgaben die Aktivität stützten. Die Wirtschaft wuchs im Quartalsvergleich um 0,4 Prozent und im Jahresvergleich um 2,1 Prozent, teilte das Australian Bureau of Statistics am Mittwoch mit. Ökonomen hatten ein Wachstum von 0,7 Prozent zum Vorquartal und 2,2 Prozent zum Vorjahr erwartet.

Trump-Regierung sagt Interviews zu Fed-Vorsitz ab - Kreise

Das Weiße Haus hat eine Reihe von für diese Woche angesetzten Interviews mit Finalisten für den Vorsitz der Federal Reserve abgesagt. Gleichzeitig hat Präsident Donald Trump erneut angedeutet, dass er sich bereits entschieden habe, wer die Zentralbank leiten solle. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat Trumps Team die Kandidaten darüber informiert, dass die für Mittwoch geplanten Interviews mit Vizepräsident JD Vance abgesagt worden seien.

Gespräche im Kreml zu Ukraine ohne Einigung beendet

Ein fünfstündiges Treffen im Kreml zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner ist nach Aussage eines hochrangigen russischen Vertreters ohne eine Einigung zur Beendigung des Krieges zu Ende gegangen. Die Gespräche seien jedoch "nützlich" und "konstruktiv" gewesen. Der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, sagte, territoriale Fragen seien für Moskau eines der wichtigsten Themen. Die Seiten hätten jedoch bislang keinen Kompromiss erzielen können.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Nov Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Schweiz Nov Verbraucherpreise unverändert (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr

Südkorea BIP 3Q revidiert +1,3% (vorläufig: +1,2%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 3Q revidiert +1,8% (vorläufig: +1,7%) gg Vorjahr

Thailand Verbraucherpreise Nov -0,49% gg Vorjahr (PROG -0,58%)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)