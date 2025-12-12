Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im November auf 2,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im November zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,6 (Vormonat: 2,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. November. Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,5 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Griechischer Finanzminister zum Chef der Eurogruppe gewählt

Der griechische Finanzminister Kyriakos Pierrakakis wird neuer Chef des Rats der Finanzminister des Euroraums (Eurogruppe). Er sei von der Eurogruppe gewählt worden und trete sein Amt am Freitag an, teilte der Rat mit. Seine Amtszeit hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Er folgt auf Paschal Donohoe, der im November seinen Rücktritt als irischer Finanzminister und damit auch als Präsident der Eurogruppe erklärt hatte.

Fed ernennt alle Präsidenten ihrer Regionalbanken für neue 5-Jahres-Amtszeit

Die US-Notenbank hat alle Präsidenten der regionalen Zentralbanken einstimmig für eine neue fünfjährige Amtszeit ab dem 1. März 2026 wiederbestellt. Die Entscheidung folgt auf eine Überprüfung durch den Verwaltungsrat der einzelnen Regionalbanken, der die Führungsqualitäten der Präsidenten und ihr Engagement für die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft in ihren Bezirken bewertete. Der Gouverneursrat der Fed stimmte dafür, jeden Präsidenten für eine neue Amtszeit zu bestätigen, die bis Anfang 2031 läuft.

Ukraine legt Trump alternativen Friedensplan vor

Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten haben Präsident Donald Trump eine Antwort auf den früheren US-Friedensplan der USA gesendet. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz mit. Er wolle ein Treffen mit Trump arrangieren. Es blieben jedoch große Differenzen, sagten beide Seiten, insbesondere in Bezug auf ukrainisches Territorium, das Moskau einnehmen will und Kiew nicht einseitig abzutreten bereit ist.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Arbeitslosenquote 9,0%

GB/BIP Okt -0,1% gg Vormonat, +1,1% gg Vorjahr

GB/BIP 3 Mon per Okt -0,1% gg Vorquartal, +1,1% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion Okt +1,1% gg Vm; -0,8% gg Vj

GB/Industrieproduktion Okt PROG: +0,9% gg Vm, -1,1% gg Vj

GB/Industrieproduktion Sep rev -2,0% gg Vm, -2,5% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 03:01 ET (08:01 GMT)