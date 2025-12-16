Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

USA bieten Ukraine Sicherheitsgarantien an

Die USA haben zugesagt, die Ukraine vor künftigen russischen Angriff zu schützen. Wie US-Vertreter mitteilten, boten sie an, europäische Sicherheitsgarantien zu unterstützen und sich um die Rückendeckung des Senats für die versprochene Rolle Washingtons zu bemühen, zu der sie sich öffentlich noch nicht im Detail geäußert haben. Die US-Zusage, die von russischen Vertretern voraussichtlich bestritten werden wird, erfolgte am zweiten Tag der Gespräche zwischen führenden Politikern und hochrangigen Vertretern der USA, der Ukraine und Europas in Berlin. Es bleibt unklar, in welchem Umfang Washington militärisch eingreifen würde. Diese Wende könnte eines der größten Hindernisse für Kiew bei der Unterzeichnung eines Abkommens mit Russland beseitigen. Aber eine noch größere Hürde bleibt bestehen: die Frage der Territorien.

Britische Arbeitslosenquote steigt im November

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist im November wie erwartet etwas gestiegen. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, erhöhte sich die Arbeitslosenquote im Durchschnitt der drei Monate bis November auf 5,1 (Oktober: 5,0) Prozent. Das war das höchste Niveau seit Januar 2021. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 5,1 Prozent prognostiziert. Die Durchschnittslöhne stiegen mit einer Jahresrate von 4,6 Prozent und die Durchschnittlöhne einschließlich Bonuszahlungen um 4,7 Prozent.

