Ifo-Exporterwartungen steigen im Dezember nur leicht

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Dezember auf minus 3,1 Punkte von minus 3,8 im November gestiegen. "Die Exportwirtschaft schließt das Jahr enttäuschend ab", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der Ausblick auf das erste Quartal 2026 ist eher verhalten. Eine echte Belebung der Exporte will nicht aufkommen." Die Automobilbranche und der Maschinenbau sind überwiegend zurückhaltend und erwarten rückläufige Exporte. Die Nahrungsmittelindustrie rechnet ebenfalls mit Rückgängen, allerdings weniger stark als noch im Vormonat.

Aufwärtstrend bei Baugenehmigungen setzt sich fort

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im Oktober spürbar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im Oktober der Bau von insgesamt 19.900 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 6,8 Prozent oder 1.300 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Besonders deutlich war die Entwicklung im Bereich des Neubaus: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 11,4 Prozent beziehungsweise 1.700 auf insgesamt 16.800 Einheiten.

Deutsches Gastgewerbe verzeichnet Umsatzplus im Oktober

Das deutsche Gastgewerbe hat im Oktober ein Umsatzplus verzeichnet. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stiegen die Erlöse kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat real um 2,2 Prozent und nominal um 2,1 Prozent. Damit erholte sich die Branche von dem Rückgang im September, der real bei minus 1,7 Prozent gelegen hatte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober sank der reale Umsatz zwar um 0,9 Prozent, stieg jedoch nominal um 2,4 Prozent an.

Deutsche Finanzbranche hält digitalen Euro überwiegend für unnötig

Die deutsche Finanzbranche hält einen digitalen Euro laut einer aktuellen Umfrage des Center für Financial Studies (CFS) für unnötig und mit Blick auf die eigene Gewinne sogar für potenziell schädlich. "Mehr als 60 Prozent... der befragten Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzsektor halten einen digitalen Euro angesichts der Vielzahl bestehender Zahlungsinstrumente nicht für erforderlich", heißt es in einer Mitteilung des CFS. Knapp 33 Prozent sähen diese Notwendigkeit dagegen schon.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Dez 102 (Nov: 98)

Frankreich/Geschäftsklima Dez PROGNOSE: 98

Schweiz Nov Handelsbilanz Überschuss 3,018 Mrd CHF

Schweiz Nov Exporte 22,802 Mrd CHF

Schweiz Nov Importe 19,784 Mrd CHF

Neuseeland/BIP 3Q sb +1,1% (PROG: +0,9%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 3Q +1,3% (PROG: +1,3%) gg Vorjahr

