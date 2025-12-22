Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Deutsche Unternehmen blicken pessimistisch auf 2026

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt angespannt. Nach einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts blickt jedes vierte Unternehmen (rund 26 Prozent) mit Sorge auf das Jahr 2026 und rechnet mit einer Verschlechterung der eigenen Geschäfte. Während eine deutliche Mehrheit von 59 Prozent der befragten Betriebe davon ausgeht, dass sich ihre wirtschaftliche Lage im kommenden Jahr nicht verändern wird, hoffen lediglich 14,9 Prozent auf eine Verbesserung. "Die Unternehmen bleiben sehr zurückhaltend - von Aufbruchstimmung ist weit und breit nichts zu sehen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Wirklich optimistisch blickt kaum eine Branche auf 2026."

Fed/Hammack warnt vor Inflation und bevorzugt bis Frühjahr stabile Zinsen

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Beth Hammack, sieht nach den jüngsten drei Zinssenkungen der US-Notenbank für mehrere Monate keinen Bedarf für weitere Zinsanpassungen. Dies sagte Hammack in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Hammack hat sich gegen die jüngsten Zinssenkungen ausgesprochen, da sie über die erhöhte Inflation besorgter ist als über die potenzielle Schwäche des Arbeitsmarktes, die die Notenbanker in den vergangenen Monaten zu Zinssenkungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte bewogen hat.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Am Markt war allgemein erwartet worden davon aus, dass die Leitzinsen in diesem Monat unverändert bleiben würden, da Peking auf dem besten Weg ist, sein jährliches Wachstumsziel zu erreichen.

US-Küstenwache verfolgt weiteren Tanker mit venezolanischem Öl

Die US-Küstenwache verfolgt laut drei US-Regierungsvertretern einen weiteren Öltanker, der am Transport von Öl aus Venezuela beteiligt ist. Dies ist Teil der verstärkten Bemühungen der US-Regierung, Schiffe daran zu hindern, das Rohöl des Landes zu transportieren. Am Tag zuvor hatten die USA einen Öltanker festgesetzt, der nicht auf ihrer Sanktionsliste stand.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Leistungsbilanz 3Q Defizit 12,1 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 2Q revidiert auf Defizit 21,2 Mrd GBP von Defizit 28,9 Mrd GBP

GB/Investitionen 3Q endgültig +1,5% gg Vq; +2,7% gg Vj

GB/Investitionen 3Q revidiert von vorläufig -0,3% gg Vq; +0,7% gg Vj

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt 4,5%

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025