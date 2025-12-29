Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoJ/Ueda signalisiert Bereitschaft für weitere Zinserhöhungen

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, sieht die Notenbank mit einer Annäherung an das 2-Prozent-Ziel und bekräftigte seine Haltung, weitere Zinserhöhungen anzustreben. "Angesichts der angespannten Arbeitsmarktbedingungen hat sich das Lohn- und Preissetzungsverhalten der Unternehmen in den letzten Jahren erheblich verändert, und das Erreichen des Preisstabilitätsziels von 2 Prozent, begleitet von Lohnerhöhungen, rückt stetig näher", sagte Ueda.

Ukraine-Gipfel: Optimismus, aber kein Durchbruch

Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges haben am Sonntag bei Präsident Donald Trump für neuen Optimismus gesorgt, wobei es jedoch keine klaren Anzeichen für einen Durchbruch gab, während Russland weiterhin Gebietsgewinne anstrebt und einen Waffenstillstand ablehnt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Trump trafen sich in Mar-a-Lago, um einen Entwurf über 20 Punkte zu erörtern. Dieser war in den vergangenen Wochen von ukrainischen und US-Unterhändlern als ein weiterer Versuch überarbeitet worden, den fast vier Jahre andauernden Krieg zu beenden.

US-Regierung verschiebt Zölle auf chinesische Chips bis 2027

Die US-Regierung wirft China zwar unlautere Handelspraktiken in der Halbleiterindustrie vor, will aber eine Verhängung zusätzlicher Zölle bis 2027 aufschieben. In einer öffentlichen Bekanntmachung teilte die US-Handelsbehörde USTR mit, Chinas "Bestreben, die Halbleiterindustrie zu dominieren, ist unzumutbar und belastet den US-Handel und ist somit anfechtbar." Allerdings bleiben die anfängliche Zolle für 18 Monate bei null und sollen dann im Juni 2027 auf einen unbestimmten Satz erhöht werden.

Pentagon: China entwickelt gewaltsame Optionen gegen Taiwan

Der jüngsten Einschätzung des Pentagons zur militärischen Stärke Pekings zufolge macht China stetige Fortschritte bei der Entwicklung hochentwickelter Waffen und baut die Fähigkeiten seiner Streitkräfte aus, auch fernab des Festlands zu operieren - unter anderem gegen Taiwan. Peking war sich dem Bericht nach noch im vergangenen Jahr unsicher, ob es in der Lage sei, Taiwan anzugreifen und einzunehmen, obwohl das chinesische Militär fest entschlossen ist, bis 2027 über die Fähigkeiten für eine gewaltsame Besetzung der Insel zu verfügen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Handelsbilanz Überschuss 11,6 Mrd SEK

Schweden Nov Exporte 173,7 Mrd SEK

Schweden Nov Importe 162,1 Mrd SEK

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)