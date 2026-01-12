Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt im Dezember

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember um 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

US-Strafverfolger gehen gegen Fed-Chef Jerome Powell vor

US-Staatsanwälte ermitteln nach Angaben aus US-Regierungskreisen gegen Fed-Chairman Jerome Powell. Dabei gehe es um eine Aussage, die der US-Notenbankchef im vergangenen Sommer zum Renovierungsprojekt der Zentralbank gemacht habe, sagten die Informanten. Die Federal Reserve habe am Freitag vom Justizministerium Vorladungen vor die Grand Jury erhalten, erklärte der Fed-Chef selbst in einer Stellungnahme. Dabei sei ihm mit einer strafrechtlichen Anklage gedroht worden.

Unabhängige Zentralbank ist ein "neoliberales Dogma"

Das Zeitalter unabhängiger Zentralbanken geht nach Einschätzung von Rabobank-Volkswirten dem Ende entgegen - jedenfalls in den USA. In einem Kommentar zum jüngsten Angriff auf Fed-Chairman Jerome Powell schreiben sie: "Fed-Chairman Jerome Powell liegt im Grunde richtig. Das eigentliche Ziel der US-Regierung ist die Unabhängigkeit der Zentralbank, die den Preis des Geldes dem demokratischen Prozess und der Koordination mit anderen politischen Hebeln zur Erreichung nationaler Ziele entzieht. Eine unabhängige Notenbank ist ein neoliberales Dogma, doch die neoliberale Ära ist eindeutig vorbei."

Trump soll am Dienstag zu Handlungsoptionen im Iran informiert werden

US-Präsident Donald Trump soll nach Angaben von Regierungsbeamten am Dienstag über Optionen zur Reaktion auf die Proteste im Iran informiert werden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Präsident erwägt, das Regime für sein hartes Vorgehen gegen Demonstranten einen Verweis zu erteilen, wie er dies wiederholt angedroht hat. Bei dem geplanten Treffen des Präsidenten mit hochrangigen Regierungsbeamten sollen die nächsten Schritte besprochen werden.

Trump "neigt dazu", Exxon aus Venezuela fernzuhalten

US-Präsident Donald Trump wird möglicherweise Exxon Mobil an neuen Bohrungen vor der Küste Venezuelas hindern. "Ich werde wahrscheinlich dazu neigen, Exxon fernzuhalten", sagte Trump zu Reportern, die mit ihm an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One reisten. Der Exxon-Chef hatte kürzlich öffentlich eingeräumt, es gebe Hindernisse für eine Geschäftstätigkeit seines Unternehmens in Venezuela.

