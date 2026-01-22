Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Präsident Trump bläst angekündigte Strafzölle gegen europäische Staaten ab

US-Präsident Donald Trump bläst die angekündigten Strafzölle gegen Deutschland und weitere europäische Länder ab. Dies gab Trump auf der Plattform Truth Social bekannt und verwies auf ein Grönland-Rahmenabkommen, das erreicht worden sei. "Diese Lösung, wenn sie vollzogen wird, wird eine großartige für die Vereinigten Staaten von Amerika und alle Nato-Nationen sein", schrieb Trump. "Zusätzliche Gespräche werden bezüglich des Goldenen Doms geführt, soweit es Grönland betrifft. Trump sagte, dass Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio, Sondergesandter Steve Witkoff und andere für die Verhandlungen über Grönland verantwortlich seien und ihm Bericht erstatten werden. Zuvor hatte Trump sich mit Nato-Generealsekretär Mark Rutte getroffen.

USA streben Regimewechsel in Kuba bis Jahresende an - Kreise

Ermutigt durch den von den USA herbeigeführten Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sucht die Trump-Regierung laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen in der kubanischen Regierung nach Insidern, die dabei helfen können, das kommunistische Regime bis Ende des Jahres zu verdrängen. Nach Einschätzung der Trump-Administration stehe die kubanische Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch, und die Regierung sei nach dem Verlust eines wichtigen Gönners in Person von Maduro noch nie so fragil gewesen, so die Informanten.

Supreme Court stemmt sich gegen Trumps Zugriff auf die Fed

Die Richter des Obersten Gerichtshofs der USA haben über das gesamte ideologische Spektrum hinweg tiefe Besorgnis über den Versuch von Präsident Donald Trump geäußert, ein Mitglied der Federal Reserve zu entlassen. Mehrere Richter betonten die Bedeutung einer Zentralbank, die von politischem Druck abgeschirmt ist. Ihre Äußerungen während der fast zweistündigen mündlichen Verhandlung signalisierten, dass das Gericht der Gouverneurin Lisa Cook wahrscheinlich erlauben wird, im Amt zu bleiben, während ihre Klage gegen die Entlassung vor den unteren Instanzen weitergeführt wird.

Japans Exporte auch im Dezember gestiegen

Die japanischen Exporte sind den vierten Monat in Folge gestiegen. Sie legten im Dezember um 5,1 Prozent zu, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Im November waren sie noch um 6,1 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten in einem LSEG-Konsens auch für Dezember mit einem Anstieg um 6,1 Prozent gerechnet. Die Daten sind ein weiteres Zeichen für die Widerstandsfähigkeit des Unternehmenssektors. Allerdings sanken die Ausfuhren in die USA.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt 4,5%

Südkorea BIP 4Q -0,3% gg Vorquartal, +1,5% gg Vorjahr

Südkorea BIP 4Q PROGNOSE +0,2% gg Vorquartal, +1,5% gg Vorjahr

Südkorea BIP 2025 +1,0% gg Vorjahr

