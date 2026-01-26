Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump droht Kanada mit Zöllen von 100 Prozent

US-Präsident Donald Trump hat mit einer massiven Eskalation im schwelenden Handelsstreit mit der Regierung des kanadischen Premierministers Mark Carney gedroht. Er warnte, dass die USA Zölle in Höhe von 100 Prozent auf alle kanadischen Waren und Produkte erheben würden, die in die USA eingeführt werden, falls "Kanada einen Deal mit China macht". Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass Carney sich "gewaltig irrt", wenn er glaube, er könne Kanada zu einem "Abladehafen" für China machen, um Waren und Produkte in die Vereinigten Staaten zu schleusen.

Blackrock-Manager Rick Rieder ist jetzt Favorit für Fed-Vorsitz

Rick Rieder, Chief Investment Officer für festverzinsliche Wertpapiere bei Blackrock, gilt derzeit als Favorit für die Ernennung zum Chef der Federal Reserve. Rieders Chancen stiegen nach einem Bericht von Bloomberg, wonach Rieders Wall-Street-Erfahrung und seine Offenheit für Veränderungen bei der Zentralbank seine Kandidatur für den Posten gestärkt hätten. Rieder hat den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh vom ersten Platz verdrängt. Laut den Händlern von Kalshi hat Rieder eine Chance von 48 Prozent, für die Position ausgewählt zu werden, während Warsh eine Chance von 33 Prozent hat.

Japans Premierministerin signalisiert Bereitschaft zu Intervention

Japans Premierministerin Sanae Takaichi hat erklärt, dass die Regierung notwendige Maßnahmen gegen spekulative Marktbewegungen ergreifen wird. Zugleich betonte sie jedoch weiterhin, dass sie auf die finanzielle Nachhaltigkeit achte. Die Märkte bleiben wachsam gegenüber einer möglichen Währungsintervention durch die Regierung, nachdem die Federal Reserve am Freitag sogenannte Kursabfragen durchgeführt hat - ein Vorläufer für eine mögliche Marktintervention, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

January 26, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)