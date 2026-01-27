Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen steigen im Januar leicht

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Januar auf minus 1,2 Punkte nach minus 3,0 im Dezember gestiegen. "Auch wenn die Unternehmen weniger skeptisch bezüglich ihrer Auslandsgeschäfte sind, bleibt die Unsicherheit hoch", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Für das erste Quartal 2026 fehlen klare Signale für einen Aufwärtstrend."

EU und Indien schließen Freihandelsabkommen

Indien und die Europäische Union haben ein Freihandelsabkommen abgeschlossen, das etwa ein Drittel des weltweiten Handels ausmacht. "Zwischen Indien und der Europäischen Union wurde ein bedeutendes Abkommen unterzeichnet, das weltweit als 'Mutter aller Abkommen' bezeichnet wird", hieß es in einer Regierungserklärung unter Berufung auf Indiens Premierminister Narendra Modi. Das Abkommen repräsentiere fast 25 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts und etwa ein Drittel des weltweiten Handels, erklärte Modi.

Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent

Die US-Regierung erhöht die Zölle auf bestimmte südkoreanische Waren auf 25 von 15 Prozent, da das Parlament des Landes ein im vergangenen Jahr unterzeichnetes vorläufiges Handelsabkommen noch nicht gebilligt hat. US-Präsident Donald Trump verkündete die Zölle auf südkoreanische Autos, Holz, Pharmazeutika und andere Güter am Montag nach Börsenschluss über die sozialen Medien.

Chinas Industriegewinne steigen im Dezember um 5,3 Prozent

Die chinesische Industrie hat im Dezember von einem Wachstum in den Bereichen Ausrüstung und Hightech profitiert. Die Industriegewinne stiegen um 5,3 Prozent, nachdem sie im November um 13,1 Prozent gesunken waren, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Im Gesamtjahr stiegen die Industriegewinne um 0,6 Prozent nach einem Rückgang um 3,3 Prozent 2024.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan 90 (Dez: 90)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 90

Schweden Dez Handelsbilanz Überschuss 7,4 Mrd SEK

Schweden Dez Exporte 162,4 Mrd SEK

Schweden Dez Importe 155,0 Mrd SEK

