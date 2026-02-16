Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schweizer Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,2 Prozent

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz ist im vierten Quartal 2025 nach ersten Berechnungen um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Der Dienstleistungssektor wuchs nur verhalten, der Industriesektor stagnierte, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in einer Schnellschätzung mitteilte. Im Gesamtjahr 2025 wuchs die Schweizer Wirtschaft demnach um 1,4 Prozent nach 1,2 Prozent im Vorjahr. "Dies liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum der Schweiz (ab 1981: 1,8 Prozent), erklärte das Seco.

EZB macht Euro-Liquidität für Zentralbanken besser verfügbar

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht Euro-Liquidität für Zentralbanken leichter verfügbar. Wie die EZB am Samstag mitteilte, können Zentralbanken ab dem dritten Quartal dieses Jahres über die Eurosystem-Repo-Fazilität für Zentralbanken (EUREP) ständig Euro-Liquidität gegen Sicherheiten erhalten. Neu ist, dass sie es ständig tun können, dass diese Transaktionen anonym bleiben, dass die Liquidität nicht mehr nur den Banken des jeweiligen Landes zur Verfügung gestellt werden darf und dass Zentralbanken weltweit zugelassen sind. "Zentralbanken außerhalb des Euroraums können sich nun auf einen kontinuierlichen Zugang zu Liquidität in Euro verlassen, nicht mehr nur auf temporäre Linien", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde laut veröffentlichtem Redetext in einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz.

Japans Wirtschaft wächst im vierten Quartal schwächer als erwartet

Die japanische Wirtschaft hat im vierten Quartal wieder expandiert. Das Wachstum fiel jedoch geringer aus als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent nach einem Rückgang um 0,7 Prozent im dritten Quartal, wie aus vorläufigen Regierungsdaten hervorgeht. Ökonomen hatten in einem Konsens des Datendienstleisters Quick ein Wachstum von 0,4 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich stieg das BIP um 0,2 Prozent.

Japans BIP-Wachstum schwach - Weitere fiskalische Lockerung möglich

Japans schwaches BIP-Wachstum im vierten Quartal könnte eine weitere fiskalische Lockerung nach sich ziehen, schreibt Marcel Thieliant von Capital Economics in einem Kommentar. Die zuvor veröffentlichten vorläufigen Daten für das vierte Quartal hätten gezeigt: "Die Unternehmensinvestitionen stiegen um magere 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, die Nettoexporte waren unverändert und die öffentliche Nachfrage ging um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurück", so der Leiter des Bereichs Asien-Pazifik. Dies deute darauf hin, dass der Ende November verabschiedete große Nachtragshaushalt den öffentlichen Ausgaben im letzten Quartal noch keinen Auftrieb gegeben habe, meint Thieliant.

RBNZ dürfte Zinsen stabil halten - Prognosen entscheidend

Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of New Zealand ihren Leitzins am Mittwoch unverändert bei 2,25 Prozent belassen wird. Die Händler konzentrieren sich auf den Ausblick für die Wirtschaft und die erwartete Entwicklung von Inflation und Zinsen. Die RBNZ hat in den vergangenen zwei Jahren die Zinsen stark gesenkt, und für das kommende Jahr wird eine wirtschaftliche Erholung erwartet. Dennoch gibt es ein Fragezeichen bei der Inflation, die zu steigen begonnen hat, wenn auch nicht in alarmierendem Maße. Es wird erwartet, dass die neue RBNZ-Gouverneurin, Anna Breman, ihre Bereitschaft signalisieren wird, die Zinsen zu erhöhen, falls sich die Inflation verschlimmert. Dennoch dürfte dies wahrscheinlich erst Ende 2026 ein Thema werden.

Rubio wirbt in München um Vertrauen der europäischen Verbündeten

US-Außenminister Marco Rubio hat am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz die amerikanischen Machtinteressen offensiv verteidigt. In einer Rede sagte Rubio, dass die aktuelle Weltordnung mit ihren Freihandelsregimen und der Minimierung nationaler Identitäten eine törichte Idee gewesen seien. Die USA und ihre Verbündeten müssten nun daran arbeiten, diese umzugestalten. Gleichzeitig erklärte er, dass die USA immer Europas Verbündeter bleiben würden.

Schweden Jan Arbeitslosenquote 8,6%

Schweden Jan Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,5%

Thailand BIP 4Q +2,5% gg Vorjahr (PROG +1,3%)

