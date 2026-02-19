Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Dezember

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Dezember auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 3,0 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland blieb unverändert (0,0 Prozent). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 7,0 Prozent. Da die Ergebnisse für das Saarland nicht rechtzeitig vorlagen, wurden diese für das Bundesergebnis geschätzt.

Fed-Protokoll offenbart wenig Neigung zu Zinssenkungen

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank haben die Geldpolitiker wenig Appetit auf Zinssenkungen gezeigt. Wie aus dem Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) vom 27. und 28. Januar hervorgeht, deuteten die meisten Teilnehmer an, dass sie weitere Fortschritte bei der Inflation sehen wollen, bevor sie weitere Senkungen in Betracht ziehen - ein Prozess, der Monate dauern könnte. Zwei Notenbanker hatten damals der Entscheidung widersprochen, die Zinsen unverändert zu lassen und befürworteten eine Senkung.

Fed-Protokoll bestätigt Erwartung von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr

Die Volkswirte von Barclays halten an ihrer Basiserwartung fest, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank in diesem Jahr zwei Zinssenkungen um je 25 Basispunkte vornehmen werde, wie sie in einer Research Note schreiben. Sie erwarten die Zinssenkungen im Juni und Dezember, nachdem die Fed die Zuversicht gewonnen habe, dass die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel zurückkehre, so die Volkswirte. Aus dem Protokoll gehe jedoch hervor, dass die meisten Teilnehmer das Risiko einer dauerhaft über 2 Prozent liegenden Inflation als erheblich eingeschätzt hätten, schreiben sie.

Fed-Protokoll zeigt Uneinigkeit bei Inflationsausblick

Das veröffentlichte Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom Januar habe die unterschiedlichen Ansichten unter den Fed-Mitgliedern verdeutlicht, da die Inflation weiterhin im Mittelpunkt stehe, schreibt Charlie Ripley von Allianz Investment Management in einer Research Note. Während einige Marktteilnehmer die Inflation bereits im Rückspiegel sähen, sende die Fed immer noch die Sicherheitswarnung aus, dass "Objekte im Spiegel näher sind, als sie erscheinen", so der Senior Investmentstratege.

Massiver US-Militäraufmarsch im Nahen Osten - Trump prüft Optionen

Die USA verlegen derzeit ein massives Aufgebot an Kampf- und Unterstützungsflugzeugen in den Nahen Osten. Damit bündeln sie in der Region die schlagkräftigste Luftstreitmacht seit der Invasion des Irak 2003. Die USA sind bereit, gegen den Iran vorzugehen. Präsident Trump hat jedoch noch nicht entschieden, ob er Angriffe anordnen soll. Falls er dies tut, ist offen, ob das Ziel darin bestünde, das bereits angeschlagene iranische Atomprogramm zu stoppen, die Raketenstreitkräfte auszulöschen oder zu versuchen, das Regime zu stürzen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Jan Handelsbilanz Überschuss 3,609 Mrd CHF

Schweiz Jan Exporte 22,973 Mrd CHF

Schweiz Jan Importe 19,365 Mrd CHF

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)