Trump erhöht globalen Zollsatz auf 15 Prozent

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, den globalen Zollsatz auf 15 Prozent zu erhöhen. Dieser soll viele der Zölle ersetzen, die vom Supreme Court für illegal erklärt wurden. In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte der Präsident, der neue Satz - eine Anhebung von 10 Prozent - werde sofort in Kraft treten. Er sagte, seine Entscheidung zur Erhöhung des Zollsatzes sei das Ergebnis einer "gründlichen, detaillierten und vollständigen Überprüfung des lächerlichen, schlecht geschriebenen und außerordentlich anti-amerikanischen" Urteils des Obersten Gerichtshofs.

China prüft Folgen des Supreme-Court-Urteils zu US-Zöllen

China prüft derzeit das Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zu Trumps globalen Zöllen und seinen Auswirkungen. Das chinesische Handelsministerium erklärte am Montag. China werde alternative Handelsmaßnahmen zum Schutz der eigenen Interessen in Betracht ziehen, hieß es dabei weiter. Der Supreme Court der USA hatte vergangene Woche Trumps globale Zölle für rechtswidrig erklärt und damit eine wichtige Säule von Trumps Handelspolitik gekippt.

China ist der größte Gewinner der US-Zolländerungen in Asien

Der neue globale Zollsatz von Präsident Trump von 15 Prozent verringere die Zollbelastung für die meisten asiatischen Länder, der größte Gewinner sei jedoch China, meint Julian Evans-Pritchard, Leiter des Bereichs China Economics bei Capital Economics. Das Land sei zwar weiterhin mit einem höheren Zoll als andere Länder in der Region konfrontiert, aber der Abstand habe sich verringert, was Chinas relative Position verbessere, fügt er hinzu. Dies stelle eine besondere Bedrohung für den jüngsten Boom bei den Elektronikexporten außerhalb Chinas dar, meint er.

Supreme-Court-Urteil erschwert Trumps Handelspolitik

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs verkompliziere die Handelspolitik von Präsident Trump, werde aber die Spannungen nicht verringern, meint William Bratton, Analyst bei BNP Paribas. "Das Ziel der Regierung, die Importzölle zu erhöhen, bleibe bestehen, und sie werde versuchen, andere Maßnahmen zu ergreifen, um dieses weitreichende Ziel zu erreichen", schreibt Bratton. Das werde zu zunehmend komplexeren und gezielteren Maßnahmen führen. Im Fokus stünden dabei aufgrund des Ausmaßes der Handelsüberschüsse der Region die asiatischen Produzenten, fügt er hinzu.

Lagarde: EZB hat bei Inflation "Mission erfüllt"

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihr Mandat, für eine Inflationsrate von 2 Prozent zu sorgen, nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erreicht. "Ich würde in Bezug auf das Hauptziel sagen, dass wir 'Mission erfüllt' melden können - sofern nicht irgendwelche massiven, unerwarteten Schocks eintreten, die unsere Volkswirtschaften treffen würden", sagte sie dem Wall Street Journal auf die Frage, welches Erbe sie am Ende ihrer Amtszeit zu hinterlassen hoffe.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Jan +1,4% gg Vj (PROG: +1,6%)

February 23, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)