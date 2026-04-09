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09.04.2026 08:59:40

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Produktion sinkt im Februar leicht

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Februar entgegen den Erwartungen etwas gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurück und lag kalenderbereinigt auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Januar hatte sie das Vorjahresniveau um 0,9 Prozent unterschritten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Den für Januar vorläufig gemeldeten Rückgang von 0,5 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,0 Prozent.

Deutsche Exporte steigen im Februar stärker als erwartet

Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft sind im Februar stärker als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 3,6 Prozent, nachdem sie im Januar um 1,5 Prozent gesunken waren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg von nur 0,5 Prozent prognostiziert. Die Importe stiegen um 5,7 (Januar: minus 5,1) Prozent. Erwartet worden war ein Zuwachs von 4,5 Prozent. Die Handelsbilanz wies einen saisonbereinigten Überschuss von 19,8 Milliarden Euro auf.

Deutsche Staatschulden 4. Quartal +1,9% gg Vorquartal

Der Öffentliche Gesamthaushalt Deutschlands ist im vierten Quartal 2025 beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des vierten Quartals 2025 mit 2.661,5 Milliarden Euro verschuldet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem dritten Quartal um 1,9 Prozent beziehungsweise 50,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem Jahresende 2024 erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand um 6,0 Prozent beziehungsweise 151,0 Milliarden Euro.

Trump erwägt Bestrafung von NATO-Ländern wegen mangelnder Kriegsunterstützung

Die US-Regierung erwägt einen Plan zur Bestrafung einiger Mitglieder des NATO-Bündnisses. Diese sollen nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump für die USA und Israel während des Iran-Krieges nicht unterstützend agiert haben, wie Regierungsbeamte sagen. Der Vorschlag beinhaltete, US-Truppen aus den Mitgliedsländern des Nordatlantikpakts abzuziehen, die als nicht hilfreich für die Kriegsanstrengungen im Iran erachtet werden. Stattdessen sollen in Ländern stationiert werden, die die US-Militärkampagne stärker unterstützt haben. Der Vorschlag bliebe weit hinter den jüngsten Drohungen von Trump zurück, die USA vollständig aus dem Bündnis zurückzuziehen. Dies kann er gesetzlich ohne den Kongress nicht umsetzen.

Niederlande Inflationsrate März 2,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Feb war 2,4% - CBS

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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