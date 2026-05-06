Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstleistungsaktivität expandiert schneller im April

Chinas privater Indikator für die Dienstleistungsaktivität ist im April stärker gewachsen und steht damit im Gegensatz zum offiziellen Index, der eine Kontraktion zeigte. Der Ratingdog Services Purchasing Managers' Index stieg laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung im April auf 52,6 nach 52,1 im März. Der Index liegt seit mehr als drei Jahren über der 50-Punkte-Marke, die Expansion von Kontraktion trennt.

Chinas PMIs deuten auf Verbesserung im 2. Quartal hin - Exporte gleichen Bauschwäche aus

Der Durchschnitt der offiziellen und privaten Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für das verarbeitende Gewerbe in China deutet laut Capital Economics zu Beginn des zweiten Quartals auf eine weitere Verbesserung der wirtschaftlichen Dynamik hin, die von boomenden Exporten getragen wird. Ein privater Indikator für die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor - der RatingDog Services PMI - ist stärker als erwartet ausgefallen und hat im April angesichts eines stärkeren Anstiegs sowohl des Geschäftsvolumens als auch der neuen Nachfrage schneller expandiert.

Fed-Zinserhöhungen unwahrscheinlich - Könnten Wirtschaft schaden

Angesichts des doppelten Mandats der Federal Reserve, maximale Beschäftigung und stabile Preise zu unterstützen, "halten wir direkte Zinserhöhungen aufgrund ihrer potenziell negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und letztlich auf den Arbeitsmarkt für unwahrscheinlich", schreibt Jim Smigiel von SEI in einer Research Note. Da andere globale Zentralbanken, wie zum Beispiel die Europäische Zentralbank, offiziell kein doppeltes Mandat hätten, würden sie sich eher stark auf die Preisstabilität konzentrieren, was Zinserhöhungen in diesen Regionen denkbarer mache, meint Smigiel.

SEC will US-Unternehmen von Quartalsberichten befreien

Die US-Börsenaufsicht SEC will US-Unternehmen von der Pflicht befreien, Quartalsberichte vorzulegen. Damit kommt sie einem Vorschlag von US-Präsident Donald Trump nach, den dieser zuletzt im vergangenen Jahr gemacht hatte. "Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat heute Änderungen an ihren Vorschriften und Formularen vorgeschlagen, die börsennotierten Unternehmen die Option einräumen würden, halbjährliche Berichte anstelle von Quartalsberichten einzureichen. Mit diesem Schritt könnten die Unternehmen ihre laufenden Berichterstattungspflichten gemäß den Bundeswertpapiergesetzen erfüllen", heißt es in einer Mitteilung.

Trump unterbricht "Project Freedom" kurz

Der Ölpreis gibt im frühen Handel nach, gestützt auf die Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, das die Lieferunterbrechungen mildern könnte. In einem Beitrag auf Truth Social hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt: "Es wurden große Fortschritte auf dem Weg zu einer vollständigen und endgültigen Einigung mit Vertretern des Iran erzielt." Zugleich teilte Trump mit, dass er zugestimmt habe, das "Project Freedom" kurz zu unterbrechen, bei dem es sich um die Bemühungen der Regierung handelte, Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu schleusen. Trump fügte hinzu, dass die US-Blockade der iranischen Häfen in vollem Umfang aufrechterhalten bleibe.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion März +1,0% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,3% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Feb rev -0,9% (vorl: -0,7%) gg Vm

Südkorea Verbraucherpreise Apr +2,6% (PROG: +2,6%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Apr +0,5% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Apr +2,2% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

Thailand Verbraucherpreise Apr +2,89% gg Vorjahr (PROG +1,50%)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)