Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel verbucht reales Umsatzminus im April

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im April verhalten entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze real um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent erwartet. Nominal gab es einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Für den März wurde der monatliche Rückgang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse auf real 0,3 Prozent (zunächst: minus 2,0 Prozent) korrigiert, während die nominalen Umsätze um 0,3 Prozent (zunächst: minus 1,5 Prozent) zulegten.

Chinas privater Industrie-PMI deutet auf langsamere Expansion im Mai hin

Ein privater Indikator für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas hat im Mai eine langsamere Expansion gezeigt. Dies war der sechste Wachstumsmonat in Folge bei einem nachlassenden, aber weiterhin hohen Inflationsdruck. Der RatingDog General Manufacturing Purchasing Managers Index sank von 52,2 im April auf 51,8 im Mai, wie aus einer am Montag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der PMI für Mai zeigte positive Beiträge von allen Komponenten mit Ausnahme der Beschäftigung. Die gesamten neuen Aufträge stiegen laut RatingDog weiter an, während die neuen Exportaufträge leicht zurückgingen.

Exportwachstum Südkoreas beschleunigt sich im Mai

Angetrieben von robusten Halbleiterlieferungen infolge des weltweiten Booms bei künstlicher Intelligenz (KI) hat sich das Exportwachstum Südkoreas im Mai beschleunigt, und das trotz der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt. Das Land, Heimat der weltweit führenden Speicherchiphersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix, profitierte weiterhin von der starken Chip-Nachfrage, da globale Technologieunternehmen ihre KI-Infrastruktur ausbauen. Die Exporte der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens stiegen laut vorläufigen Daten des Handelsministeriums vom Montag im Vergleich zum Vorjahr um 53,2 Prozent auf 87,75 Milliarden US-Dollar. Im April hatte der Zuwachs 48 Prozent betragen.

Ex-Fed-Chairman Powell spricht eine deutliche Warnung aus

Ex-Fed-Chairman Jerome Powell ist in einer allgemeinen Dankesrede mit Blick auf die Notwendigkeit der Eigenständigkeit der US-Notenbank an einem Punkt sehr eindeutig geworden. Die Federal Reserve könne nicht überleben, wenn es einer Regierung gelinge, ihre Amtsträger wegen politischer Meinungsverschiedenheiten abzusetzen, sagte Powell, dessen Amtszeit an der Spitze kürzlich abgelaufen ist, am Sonntagabend bei einer Zeremonie in Boston anlässlich der Auszeichnung für politischen Mut, für den er von der Familie des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy ausgezeichnet wurde.

Israel weitet Invasion im Libanon aus

Israel hat seine militärische Invasion im Libanon ausgeweitet, ist tiefer ins Landesinnere vorgedrungen und hat die strategisch wichtige Anhöhe einer historischen Kreuzritterburg eingenommen. Die Eskalation erhöht den Druck auf die fragile libanesische Regierung und erschwert die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, der ein Ende der Kämpfe an dieser Front zu einer seiner Bedingungen für ein Abkommen gemacht hat. Doch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht unter starkem Druck von Kritikern, die ihm vorwerfen, er habe zugelassen, dass die USA ihm im Kampf gegen die militante Gruppe die Hände gebunden hätten. Die neue Offensive des Militärs umfasst die Einnahme von Beaufort Castle, einer fast 900 Jahre alten, hochgelegenen Kreuzritterfestung, die etwa 15 Kilometer von Israel entfernt auf der anderen Seite des Litani-Flusses liegt, der grob die Grenzregion des Südlibanon definiert.

USA greifen iranische Luftabwehr- und Drohnen-Stützpunkte an

Die USA und der Iran haben sich am Wochenende einen erneuten Schlagabtausch geliefert: Die USA griffen nach eigenen Angaben Luftabwehrradar- und Drohnenstützpunkte an, woraufhin Kuwait attackiert wurde, nachdem der Iran erklärt hatte, er würde Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Der Feuerwechsel ereignete sich, während die beiden Kontrahenten daran arbeiteten, eine Einigung zur Beendigung der Kämpfe auszuarbeiten. US-Präsident Donald Trump deutete vor dem Wochenende an, dass eine Einigung kurz bevorstehe, doch Vermittler erklärten, dass Fragen wie nukleare Verpflichtungen sowie der Zeitpunkt und Umfang etwaiger finanzieller Erleichterungen weiterhin ungelöst seien. Das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando teilte mit, amerikanische Kampfflugzeuge hätten am Samstag und Sonntag iranische Radaranlagen sowie Drohnen-Kommando- und Kontrollzentren auf der Insel Qeshm und in Gorik in der iranischen Provinz Hormozgan angegriffen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Mai -0,6% gg Vm; +1,7% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz Mai +5,6% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

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June 01, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)