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Iran soll große finanzielle Anreize erhalten - Agentur

DOW JONES--Der Iran wird laut dem finalen Entwurf eines Abkommens mit den USA weitreichende finanzielle Anreize im Rahmen seiner Einigung mit den USA erhalten. Dazu zählen das Recht, ab sofort Öl zu verkaufen, auf einen Entwicklungsfonds im Umfang von 300 Milliarden US-Dollar zuzugreifen und schließlich über seine eingefrorenen Vermögenswerte zu verfügen. Im Gegenzug beendet das Land seine Blockade der Straße von Hormus und bekräftigt seine Verpflichtung, niemals nach einer Atomwaffe zu streben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, die nach eigenen Angaben Einsicht in das Vertragswerk hatte.

Inflation in Großbritannien vor BoE-Sitzung unverändert

Die Inflation in Großbritannien ist im Mai unverändert geblieben, obwohl höhere Energiekosten weiterhin für Preisdruck sorgten. Dies geschieht vor einer Sitzung der Bank of England in dieser Woche, bei der die Währungshüter die Zinssätze voraussichtlich unverändert lassen werden. Die jährliche Inflationsrate lag bei 2,8 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im April, wie das nationale Statistikamt (Office for National Statistics) am Mittwoch mitteilte. Ein von The Wall Street Journal befragter Ökonomenkonsens hatte für Mai einen Anstieg der Rate auf 3,0 Prozent erwartet. Die Energiepreise übten weiterhin Aufwärtsdruck auf die Rate aus, wobei die Kosten für Kraftstoffe im Vergleich zum Mai 2025 um 25 Prozent stiegen.

Japans Importe steigen bei Fortschritten in der Energiediversifizierung

Japans Importe sind im vergangenen Monat stärker gestiegen, da ein kriegsbedingter Ölschock die globalen Energiekosten in die Höhe trieb. Dies zwang das Land, sich um alternative Lieferquellen zu bemühen. Die Importe kletterten im Mai um 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertrafen damit den Anstieg von 9,8 Prozent im April, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdaten hervorging. Trotz des geopolitischen Gegenwinds stiegen die Ausfuhren im Mai im Jahresvergleich um 17,0 Prozent und beschleunigten sich damit gegenüber dem Anstieg von 14,8 Prozent im April, wie die Regierungsdaten zeigten.

China treibt globale Nutzung des Yuan voran

Die chinesischen Behörden haben weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die globale Nutzung des Yuan zu fördern. Dies ist ihr jüngster Versuch, eine widerstandsfähigere Finanzinfrastruktur aufzubauen, um die eigene Wirtschaft vor externen Schocks zu schützen. Pan Gongsheng, der Chef der chinesischen Zentralbank (People's Bank of China), kündigte am Mittwoch an, dass Peking eine neue Repo-Fazilität einrichten werde. Diese Fazilität werde es ausländischen Währungsbehörden, einschließlich Staatsfonds, ermöglichen, von der chinesischen Zentralbank Yuan-Liquidität gegen Anleihen als Sicherheiten zu erhalten. Mit Blick auf die Steuerung der chinesischen Geldpolitik durch die Zentralbank sagte Pan, die PBOC werde mehrere Schritte unternehmen, um ihren Mechanismus zur Regulierung der kurzfristigen Zinssätze zu verbessern.

Singapurs Exporte im Mai stark gestiegen

Singapurs ölunabhängige Inlands-Exporte sind im Mai stark gestiegen. Gestützt wurde dies durch kräftige Elektronik-Ausfuhren, da die anhaltende Nachfrage nach Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) den Handel weiter ankurbelte. Die ölunabhängigen Inlands-Exporte des Stadtstaates stiegen im Mai um 38,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Enterprise Singapore am Mittwoch mitteilte. Damit wurde das revidierte Wachstum von 24,4 Prozent im April und die Median-Prognose von 31,25 Prozent in einer Umfrage des Wall Street Journal übertroffen.

Ökonomen senken Wachstumsprognosen für Singapur und heben Inflationsprognosen an

Von der singapurischen Zentralbank befragte Experten haben ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt und die Inflationserwartungen angehoben. Sie warnten vor geopolitischen Risiken und der Gefahr einer "KI-Blase". Ökonomen und Analysten erwarten nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,5 Prozent, wie aus der Juni-Umfrage der Monetary Authority of Singapore hervorgeht. Das ist etwas weniger als die vorherige Schätzung von 3,6 Prozent und liegt deutlich unter dem 2025 verzeichneten Wachstum von 5,0 Prozent.

KI-Boom erreicht auf der Suche nach Kapital neue Nische am Anleihemarkt

KI-Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf drängen in eine spezielle Nische des Anleihemarktes. Auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für ihre KI-Ambitionen emittieren US-Unternehmen Wandelanleihen in einem Volumen nahe dem Rekordniveau. Diese können Anleger in Aktien umwandeln, wenn die Kurse einen bestimmten Preis erreichen. Anleger schätzen dabei die relative Stabilität von Anleihen in Kombination mit einem Teil des Aufwärtspotenzials bei steigenden Aktienkursen. In diesem Jahr haben börsennotierte US-Unternehmen wie CoreWeave und Microchip Technology Wandelanleihen im Wert von rund 54 Milliarden US-Dollar emittiert. Laut Daten von Dealogic, die bis 1995 zurückreichen, ist dies ein Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025 und das höchste Volumen seit Jahresbeginn seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie.

GB/Erzeugerpreise (Output) Mai +0,5% gg Vm; +4,0% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Mai PROG: +0,6% gg Vm; +4,0% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Mai +0,2% gg Vm; +8,7% gg V

GB/Erzeugerpreise (Input) Mai PROG: +0,5% gg Vm; +8,7% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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June 17, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)