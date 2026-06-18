Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed bestätigt Leitzins und verzichtet auf Forward Guidance

Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert. Der Leitzins liegt damit weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Entscheidung fiel einstimmig. Das verkürzte geldpolitische Statement enthielt keine sogenannte Forward Guidance mehr. Der "Dot Plot", die Zinsprojektionen signalisiert, dass der nächste Schritt eine Zinserhöhung sein könnte. Es war die erste Sitzung unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Der aktuelle Beschluss markiert den Auftakt einer neuen Ära an der Spitze der Zentralbank. Warsh strebt einen fundamentalen geldpolitischen Kurswechsel an.

Fed steht möglicherweise kurz vor Zinserhöhung

Da die Hälfte der 18 "Dots" eine Zinserhöhung in diesem Jahr signalisiere und angesichts höherer Inflationsprognosen sei die US-Notenbank nur noch wenige starke Inflations- und Arbeitsmarktdaten von einer Straffung entfernt, schreibt Seema Shah von Principal Asset Management in einer Research Note. Fed-Chairman Kevin Warsh habe die Optik vielleicht neu gestaltet - indem er den "Dot" fallen ließ und die Erklärung kürzte -, aber die Substanz dieses Offenmarktausschusses sei hawkish, so die Chef-Anlagestrategin.

Fed vor Herausforderung durch widerstreitende Kräfte

Die Herausforderung für die Federal Reserve sei, dass widerstreitende Kräfte im Spiel seien, schreibt Richard Flax, CIO von Moneyfarm, in einer Research Note. "Kurzfristig sieht der Investitionszyklus, insbesondere im Bereich KI und Infrastruktur, angesichts der Nachfrage nach Arbeitskräften, Materialien und Energie potenziell inflationär aus," sagt er. Längerfristig gebe es ein glaubwürdigeres Argument dafür, dass die Technologie disinflationär wirken könnte, sagt er. Daher gehe es bei einem Festhalten an den Zinssätzen vorerst weniger um Unentschlossenheit als vielmehr um die Erkenntnis, dass der politische Rahmen bereits angemessen restriktiv sei, meint Flax.

Fed-Chef Warsh mit hawkishem Debüt

Die Ära von Kevin Warsh bei der Federal Reserve habe hawkish begonnen, schreibt Natalia Lojevsky von CIFC Asset Management in einer Research Note. Die Fed habe die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Aber die abgespeckte Erklärung, die aktualisierte Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, in der nun neun Mitglieder mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr prognostizieren, und die Pressekonferenz von Warsh "stellten eine dramatisch hawkishe Wende dar", so die geschäftsführende Direktorin.

Fed-Chef Warsh sollte als "umsichtig und flexibel" gelten

Ein Wandel steht bevor und der neue Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, "sollte als umsichtig und flexibel angesehen werden", schreibt Byron Anderson von Laffer Tengler Investments in einer Research Note. "Märkte und Verbraucher sollten froh sein, dass ein 'Weiter so' nicht die Standardeinstellung sein wird", meint der Leiter des Bereichs Fixed Income. Die Inflation sei ein Problem, und das schon seit fünf Jahren. Eine einstimmige Entscheidung für eine unveränderte Zinspolitik sei jedoch angemessen gewesen

Fed dürfte Zinsen in diesem Jahr nicht anpassen

Die Federal Reserve werde in diesem Jahr wahrscheinlich keine Zinsanpassungen vornehmen, da der Ausschuss sich offenbar damit wohlfühle, bei den aktuellen Leitzinsen geduldig zu bleiben, schreibt Tai Hui von J.P. Morgan Asset Management in einer Research Note. Die Fed habe die Zinsen unverändert gelassen und die Tendenz zu einer Lockerung vollständig aus ihrer Grundsatzerklärung entfernt, merkt der APAC-Chefmarktstratege an.

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins zum dritten Mal in Folge

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt. Der geldpolitische Ausschuss der Notenbank, bekannt als Copom, senkte den Selic-Referenzzinssatz auf 14,25 von 14,5 Prozent. Die Notenbank wies darauf hin, dass die Unsicherheit bezüglich ihrer Inflationsprognosen höher als gewöhnlich bleibe.

USA und Iran unterzeichnen Abkommen zur Beendigung des Krieges

Die USA und der Iran haben zwei Tage vor dem ursprünglich für Freitag geplanten Termin eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges unterzeichnet. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete das Abkommen im Schloss von Versailles während eines Abendessens mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach dem G7-Gipfel. "Ich habe es in Versailles unterschrieben", sagte Trump. Zuvor hatte er das 14-Punkte-Dokument bereits am Sonntag digital unterzeichnet. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, erklärte am Mittwoch laut staatlichen Medien, das Memorandum sei nun sowohl vom US-amerikanischen als auch vom iranischen Präsidenten Massud Peschkian unterzeichnet worden.

Trump: Handelsabkommen mit Indien ist "sehr nahe"

Ein Handelsabkommen mit Indien sei "sehr nahe", sagte Präsident Trump gegenüber Reportern bei einem Briefing mit Premierminister Narendra Modi auf dem G-7-Gipfel in Frankreich. Die beiden Länder haben mehrere Verhandlungsrunden über Zölle geführt. Im Februar hieß es, sie hätten eine Einigung über die Senkung der US-Abgaben auf indische Waren erzielt, ein endgültiges Abkommen steht jedoch noch aus.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im April

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im April auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 0,2 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,6 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 8,4 Prozent.

Zahl der Baugenehmigungen steigt im April

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im April gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im April der Bau von insgesamt 20.200 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 9,2 Prozent oder 1.700 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Auch der Neubau entwickelte sich positiv: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 10,3 Prozent beziehungsweise 1.600 auf insgesamt 16.900 Einheiten.

Umsatz im Gastgewerbe stagniert im April

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im April nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real das Niveau des Vormonats März gehalten. Nominal stieg der Umsatz um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 7,1 Prozent und stieg nominal um 0,7 Prozent.

Britische Arbeitslosigkeit fällt unter 5 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Großbritannien ist in den drei Monaten bis April unerwartet leicht gesunken, während das Lohnwachstum unverändert blieb. Die Daten werden vor einer Sitzung der Bank of England veröffentlicht, bei der erwartet wird, dass sie die Zinssätze unverändert lässt. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent, nach 5,0 Prozent in den drei Monaten bis März, wie das britische Statistikamt mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Mai Handelsbilanz Überschuss 5,638 Mrd CHF

Schweiz Mai Exporte 25,423 Mrd CHF

Schweiz Mai Importe 19,785 Mrd CHF

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Mai +31.200

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Apr -104.902, Quote 4,9%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Apr +4,4%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Apr +3,4%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Apr PROGNOSE: +3,2%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per März revidiert auf +3,4%

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)