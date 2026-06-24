Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Australiens Kerninflation steigt trotz sinkender Kraftstoffkosten

Der Anstieg der australischen Verbraucherpreise hat sich im Mai abgeschwächt. Die Kerninflation zog jedoch weiter an. Grund dafür ist, dass Unternehmen höhere Kosten infolge des Nahost-Konflikts weitergaben. Der Verbraucherpreisindex stieg in den zwölf Monaten bis Mai um 4,0 Prozent, wie das australische Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Damit lag die Rate unter den 4,2 Prozent für das Jahr bis April und den 4,6 Prozent im März. Im März waren die Ölpreise nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran stark angestiegen.

BoJ-Mitglieder plädieren für stetige Zinserhöhungen zur Inflationskontrolle

Aus den Meinungsäußerungen auf der letzten Sitzung der Bank of Japan geht eine wachsende Besorgnis über die Inflation hervor. Zudem wird die Notwendigkeit betont, die Zinssätze in einem stetigen Tempo anzuheben, um nicht hinter die Kurve zu geraten. Die Zusammenfassung gibt die Ansichten wieder, die auf der Juni-Sitzung der Zentralbank geäußert wurden. Auf dieser Sitzung hatte die Bank ihren Leitzins auf ein 31-Jahres-Hoch angehoben. Die Veröffentlichung dürfte die bereits starken Erwartungen an eine weitere Straffung der Geldpolitik untermauern.

US-Senat beschneidet Trumps militärische Befugnisse gegen den Iran

Der US-Senat hat mit parteiübergreifender Unterstützung eine rechtlich nicht bindende Resolution verabschiedet, die die Befugnisse von US-Präsident Donald Trump für Militäroperationen gegen den Iran ohne Zustimmung des Kongresses einschränkt - es sei denn, es liegt ein akuter Verteidigungsfall vor. Da zuvor bereits das Repräsentantenhaus zugestimmt hatte, markiert dieses gemeinsame Vorgehen beider Kongresskammern eine deutliche Rüge an den Präsidenten, die nur eine Woche nach dessen Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Iran erfolgte.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Mai Arbeitslosenquote bereinigt 4,7%

DJG/DJN/apo

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June 24, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)