Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Trump droht Europäern bei Digitalsteuer mit 100%-Zöllen

US-Präsident Donald Trump will neue Steuern in Europa für US-Tech-Konzerne mit Zöllen vergelten. Er drohte europäischen Ländern, die Steuern für digitale Dienstleistungen erheben, mit Zöllen von 100 Prozent. "Zahlreiche europäische Länder haben über die bevorstehende Einführung einer Digitaldienstleistungssteuer für amerikanische Unternehmen diskutiert", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Bitte lassen Sie diese Erklärung als Beleg dafür dienen, dass jedes Land, das eine solche Steuer erhebt, unverzüglich mit einem ZOLL von 100 Prozent auf alle in die Vereinigten Staaten von Amerika versandten Waren belegt wird."

China setzt weitere japanische Unternehmen auf Exportkontrollliste

China hat Dutzende weitere japanische Unternehmen und mehrere Forschungsinstitute mit Handelsbeschränkungen belegt. Dies stellt eine weitere Eskalation in Pekings Kampagne des wirtschaftlichen Zwangs gegen Tokio dar. Die neuen Maßnahmen, die das chinesische Handelsministerium am Montag bekannt gab, zeigen, dass Peking in einem seit Monaten schwelenden Streit nicht nachgibt. China teilte mit, die am Montag angekündigten Maßnahmen zielten darauf ab, zu verhindern, dass in China hergestellte Waren zur Stärkung der militärischen Macht Japans verwendet würden.

Ifo: Tankrabatt nicht vollständig weitergegeben

Der Tankrabatt hat die Autofahrer größtenteils erreicht, aber nicht vollständig. Das ergeben Berechnungen im Rahmen des Ifo-Tankrabatt-Trackers. So lagen die Preise in Deutschland bei Super E5 um 17 Cent, bei Super E10 um 16 Cent und bei Diesel um 12 Cent unter Vergleichswerten ausländischer Tankstellen ohne Tankrabatt (Stand: 26. Juni). "Damit wurde der Tankrabatt beim Superbenzin nahezu vollständig an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben, beim Diesel lag die Weitergabe bei rund 73 Prozent. Ohne den Tankrabatt hätte der Preis für den Liter Superbenzin noch den gesamten Juni hindurch im Tagesdurchschnitt wohl über 2 Euro gelegen", sagt Florian Neumeier, stellvertretender Leiter des ifo Zentrums für Finanzwissenschaft.

BIZ sieht Gefahr für Wirtschaft und Finanzsystem durch KI-Investitionsboom

Der scharfe Wettbewerb um die Vorherrschaft bei der Künstlichen Intelligenz (KI) berge das Risiko, die Investitionsausgaben auf ein übermäßiges Niveau zu treiben, teilte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Sonntag mit. Dies bedrohe die Rentabilität führender Unternehmen und könne eine scharfe Kehrtwende auslösen, die einige Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen könnte. In ihrem Jahresbericht über die globalen Wirtschaftsaussichten erklärte die in der Schweiz ansässige Forschungs- und Koordinierungsstelle für Zentralbanken, die fünf größten "Hyperscaler" seien auf Kurs, in den Jahren 2025 und 2026 mehr als 1 Billion US-Dollar für KI-bezogene Investitionen aufzuwenden.

S&PGR bestätigt Bonitätsnote der USA mit AA+ - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's Global Ratings (S&PGR) stuft die Bonität der USA unverändert mit der Note AA+ ein. Der Ausblick sei nach wie vor stabil, teilte S&PGR am Freitagabend mit. Das bedeutet, dass vorerst keine Hoch- aber auch keine Abstufung zu erwarten ist. Ihre Einschätzung basiere auf der Erwartung, dass die US-Wirtschaft ihr solides Wachstum fortsetzen werde, so die Analysten. Sie erwarten nach wie vor eine weiterhin glaubwürdige und effektive Geldpolitik , gleichzeitig aber auch ein hohes, wenn auch nicht steigendes, Haushaltsdefizit und in der Folge einen Anstieg der Nettostaatsverschuldung.

Trump nominiert Lance Schroyer als ICE-Direktor

US-Präsident Donald Trump hat Lance Schroyer, einen erfahrenen Vertreter der Strafverfolgungsbehörden aus Oklahoma, als seinen nächsten Direktor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) nominiert. Dies gab Trump am Samstag bekannt. Trump forderte den US-Senat auf, die Nominierung zügig zu behandeln. Im Falle einer Bestätigung wäre Schroyer der erste vom Senat bestätigte ICE-Direktor seit der Obama-Regierung. Die Position wurde jahrelang mit Interimsleitern besetzt.

Japan/Einzelhandelsumsatz Mai +5,3% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Mai +5,0% gg Vj

Schweden Mai Handelsbilanz Überschuss 2,9 Mrd SEK

Schweden Mai Exporte 180,8 Mrd SEK

Schweden Mai Importe 177,9 Mrd SEK

US/Chicago Fed National Activity Index Mai -0,10 (Vm: +0,19)

US/Chicago Fed National Activity Index Mai 3-Mon-Mittel -0,03 (Vm: +0,07)

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June 29, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)