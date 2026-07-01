Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken - Agentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) erwägt einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die Mindestreserve für Banken zu verdoppeln, um ihre eigenen Zinsausgaben zu senken. Die Währungshüter debattierten darüber, den Anteil der Kundeneinlagen, den Banken unverzinst bei der Notenbank parken müssen, von 1 auf 2 Prozent zu erhöhen, schreibt Reuters unter Berufung auf sechs mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Entscheidung werde bis zum Herbst erwartet. Der EZB-Rat habe den Vorschlag bislang jedoch nicht offiziell diskutiert. Ein Sprecher der Notenbank lehnte eine Stellungnahme ab.

Japans Industrie trotz Nahost-Unsicherheit optimistischer

Große japanische Unternehmen haben sich im vergangenen Quartal trotz der Unsicherheiten über den Nahost-Konflikt und die Energieversorgung optimistischer zur Geschäftslage geäußert. Aus der am Mittwoch veröffentlichten Tankan-Umfrage der Bank of Japan ging hervor, dass der Stimmungsindex für große Industrieunternehmen bei plus 22 lag, nach plus 17 im März. Damit wurde die Prognose von Ökonomen übertroffen, die in einer Umfrage des Datenanbieters Quick plus 16 erwartet hatten.

Chinesischer Einkaufsmanagerindex deutet auf langsameres Wachstum im Juni hin

Ein privater Indikator hat gezeigt, dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas im Juni aufgrund einer gedrosselten Fabrikproduktion langsamer gewachsen ist. Dies steht im Gegensatz zu einer Belebung, die ein konkurrierender Index anzeigte. Der von RatingDog ermittelte allgemeine Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch im Juni auf 51,7 von 51,8 im Mai gefallen.

Südkoreas Exporte verzeichnen stärksten Anstieg seit 1978

Die Exporte Südkoreas wurden durch die ungebrochene Nachfrage nach hochentwickelten Chips für den globalen Boom der künstlichen Intelligenz angetrieben. Dies führte zum stärksten Anstieg seit fast fünf Jahrzehnten. Der starke Anstieg der Exporte erfolgte nur wenige Tage, nachdem die südkoreanische Regierung - zusammen mit den führenden Speicherchip-Herstellern Samsung Electronics und SK Hynix - einen massiven Investitionsplan vorgestellt hatte. Dieser Plan soll die Rolle des Landes in der globalen Halbleiterlieferkette stärken und die Konkurrenz durch US-amerikanische und chinesische Rivalen abwehren. Laut vorläufigen Daten, die das Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen am Mittwoch veröffentlichte, stiegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70,9 Prozent auf einen Monatsrekord von 102,25 Milliarden US-Dollar. Dies ist das schnellste Wachstum seit Oktober 1978. Im Mai hatte der Anstieg revidiert 53,4 Prozent betragen.

US-Regierung beendet Blockade von Anthropics Top-KI-Modell

Die US-Regierung und Anthropic haben eine Einigung über die Wiederherstellung des Zugangs zu den neuesten KI-Modellen des Unternehmens erreicht. Im Rahmen einer am Dienstagabend bekannt gegebenen Vereinbarung wird Anthropic die Workarounds beheben, die Forscher bei Amazon genutzt hatten, um die Sicherheitsvorkehrungen für "Fable" zu umgehen. Fable ist eine öffentliche Version von Anthropics leistungsstarkem Mythos-Modell, das in der Lage ist, Cyberangriffe durchzuführen, wie Handelsminister Howard Lutnick auf X erklärte. Die Leitplanken (Guardrails) sind für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um das Modell öffentlich freizugeben. Die US-Regierung hatte dem KI-Unternehmen Anthropic vorübergehend verboten, sein neuestes und fortschrittlichstes KI-Modell für die breite Öffentlichkeit bereitzustellen. Grund dafür waren Sicherheitsbedenken, speziell die Angst, dass Kriminelle das Modell für Cyberangriffe nutzen könnten.

Trump verdiente 2025 mehr als 1 Mrd USD mit Krypto-Deals

Die Vorstöße von US-Präsident Trump in den Bereich der Kryptowährungen haben ihm im vergangenen Jahr mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingebracht. Dies geht aus seinem jüngsten Finanzbericht hervor. Der beispiellose Einkommensanstieg ging mit Einnahmen aus Lizenzgeschäften, Immobilien und Vergleichen bei Rechtsstreitigkeiten einher. Trump und seine Familie haben im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit kräftig in Krypto-Unternehmen investiert. Dies führt nicht nur zu Buchgewinnen, sondern zu realen Profiten. Die Einnahmen im vergangenen Jahr enthielten 635 Millionen Dollar an Lizenzgebühren über eine Geschäftseinheit, die mit Trumps Memecoin verknüpft ist.

Indonesien Exporte Mai 23,20 Mrd USD

Indonesien Importe Mai 24,81 Mrd USD

JP/BoJ Tankan: Index Großunternehmen Industrie 22; PROGNOSE:16

JP/BoJ Tankan: Großunternehmen erwarten für Sep Index von 17

Japan/Kfz-Absatz Juni +13,7% gg Vorjahr

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July 01, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)