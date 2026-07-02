Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas E-Auto-Absatz im Juni durch Nachfrage aus dem Ausland gestützt

Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen haben im Juni überwiegend den Absatz gesteigert. Dabei half die Nachfrage aus dem Ausland, den schwächeren Inlandsmarkt auszugleichen. BYD blieb der Spitzenreiter, mit einem Anstieg der Auslieferungen um 5,5 Prozent auf 403.472 Fahrzeuge. Dies war der zweite Monat in Folge mit steigenden Absätzen. Das Unternehmen exportierte 175.349 sogenannte New-Energy-Fahrzeuge, also batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. Dies entspricht einem starken Anstieg von 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Inflation in Südkorea beschleunigt sich im Juni auf 30-Monats-Hoch

Südkoreas Gesamtinflation hat sich im Juni auf ein 30-Monats-Hoch beschleunigt und lag den zweiten Monat in Folge über 3 Prozent - und damit deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank. Die hohe Inflation im Land dürfte die Argumente für eine Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbank auf ihrer zinspolitischen Sitzung im weiteren Verlauf dieses Monats untermauern. Das Ministerium für Daten und Statistik teilte am Donnerstag mit, dass der Leitindex der Verbraucherpreise im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent gestiegen sei - das schnellste Tempo seit Dezember 2023 - nach einem Anstieg von 3,1 Prozent im Mai. Der jüngste Wert entsprach genau dem Median der Prognosen von sieben Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal.

SpaceX präsentierte Investoren Prototyp von neuem KI-Gerät - Kreise

SpaceX hat einen Prototyp für ein handyähnliches Gerät entwickelt, das die Art und Weise, wie Menschen mit Künstlicher Intelligenz (KI) interagieren, verändern dürfte. Das Raketen- und KI-Unternehmen von Elon Musk stellte den Prototyp kürzlich im Vorfeld seines Mega-Börsengangs einigen Investoren und anderen Stakeholdern vor, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Der Prototyp habe ein elegantes Design und sei dünner als ein iPhone. Er sei so konzipiert, dass er auf einem firmeneigenen Betriebssystem laufe und KI-Technologie von SpaceXs xAI integriere. Das Gerät verwende einen Snapdragon-Chipsatz von Qualcomm. SpaceX teilte demnach einigen Investoren mit, dass sich das Projekt in einem frühen Stadium befinde. Das Design könne sich noch ändern, und es sei noch unklar, ob ein solches Gerät tatsächlich hergestellt werde.

Schweiz Juni Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

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July 02, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)