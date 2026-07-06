Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Auftragseingang steigt im Mai um 1,0%

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat im Mai in etwa wie erwartet zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 6,2 (April: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert. Der für April vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 3,8 Prozent wurde auf 3,2 Prozent revidiert. Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im Mai um 1,0 Prozent höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von März bis Mai um 0,2 Prozent, ohne Großaufträge stieg er um 4,1 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Mai kräftig

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent. Der für April vorläufig gemeldete monatliche Umsatzanstieg von 0,1 Prozent wurde bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Mai kalenderbereinigt um 4,2 Prozent höher.

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im April

Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im April gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Den vorläufig für März gemeldeten Umsatzrückgang von 1,4 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,1 Prozent.

Opec+ erhöht Förderung erneut - Hormus-Verkehr erholt sich

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (Opec+) hat am Wochenende vereinbart, die Ölförderung erneut zu erhöhen. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erholt sich allmählich, und die Ölproduzenten am Persischen Golf nehmen ihre Förderung wieder auf. Nach einem virtuellen Treffen teilten sieben Mitglieder mit, dass sie die Ölproduktion im August um etwa 188.000 Barrel pro Tag erhöhen werden. Dies markiert den fünften monatlichen Anstieg in Folge. Das Kartell macht damit weiterhin die in den vergangenen Jahren eingeführten Produktionskürzungen rückgängig. Zu den an der Erhöhung beteiligten Ländern gehören Saudi-Arabien - der de-facto-Anführer der Gruppe - sowie Russland, der Irak, Kuwait, Algerien, Kasachstan und Oman.

Thailands Inflation schwächt sich dank fallender Energiepreise ab

Die Inflation in Thailand hat sich im Juni abgeschwächt, da die Energiepreise aufgrund der nachlassenden Spannungen im Nahen Osten weiter fielen. Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 2,42 Prozent, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorging. Das ist weniger als der Anstieg von 2,79 Prozent im Mai und liegt unter der von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal prognostizierten Steigerung von 2,70 Prozent.

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July 06, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)