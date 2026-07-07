Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Produktion steigt im Mai um 0,9 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Mai entgegen den Erwartungen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lag kalenderbereinigt auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im April hatte sie noch um 0,9 Prozent darunter gelegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für Mai ein monatliches Minus von 0,2 Prozent prognostiziert. Allerdings hatte ein kräftiger Anstieg des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe schon darauf hingedeutet, dass die Experten mit ihrer Prognose falsch liegen würden. Den für April vorläufig gemeldeten Anstieg von 0,4 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,2 Prozent.

Waller: Die Risiken für die Fed haben sich "vollständig umgekehrt"

Die Risiken für die US-Notenbank Federal Reserve haben sich im Laufe des vergangenen Jahres "vollständig umgekehrt", sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Montag bei einer Podiumsdiskussion in Rom. Im vergangenen Jahr habe er sich für Zinssenkungen ausgesprochen und sei "bereit gewesen, eine längere Rückkehr" zum Inflationsziel der Fed von 2 Prozent "in Kauf zu nehmen", da ein instabiler Arbeitsmarkt die über diesem Ziel liegende Inflation aufgewogen habe, sagte er. Die Fed hat die Zinsen von September bis Dezember letzten Jahres dreimal gesenkt. Nun, so Waller, "scheint sich der Arbeitsmarkt in den USA zu stabilisieren, während die Inflation anzieht. Das verändert also die Art und Weise, wie man über die Geldpolitik nachdenken sollte", sagte er, ohne einen konkreten politischen Vorschlag zu skizzieren.

Walmart senkt Preise für Tausende Artikel und erntet Lob von Trump

Walmart senkt die Preise für Tausende von Artikeln, um seine Kunden nach Jahren der Inflation zu entlasten. Die Maßnahme wurde von US-Präsident Donald Trump gelobt, der sie in einem Social-Media-Beitrag als "eine riesige Sache" bezeichnete. Der größte US-Lebensmittelhändler gab am Montag bekannt, dass er unter anderem den Preis für Rinderhackfleisch um 12 Prozent reduziere. Der Preis für Kirschen werde halbiert und jener für eine 24er-Packung Coca-Cola sinke um ein Drittel auf 9,97 Dollar. Walmart gab zudem Preissenkungen für Haushaltswaren, Spielzeug, Bekleidung und andere Produkte bekannt. "Walmart geht einen großen und mutigen Schritt voran, und andere Einzelhändler sollten dem Beispiel dieser absoluten Patrioten folgen", schrieb Trump auf Truth Social.

US-Banken prüfen Übernahme zur Neugestaltung der Zahlungswelt - Kreise

Einige der größten US-Banken prüfen eine Übernahme, die es ihnen ermöglichen könnte, eines der ihnen am meisten verhassten Gesetze zu umgehen: Obergrenzen für Gebühren, die sie bei Debitkarten-Transaktionen einnehmen. Große Banken wie JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und PNC Financial Services Group haben in den vergangenen Monaten erste und vorläufige Gespräche über einen Deal geführt. Dabei geht es um die Übernahme eines Netzwerks, das dem Finanztechnologieunternehmen Fiserv gehört, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Kanada macht TKMS zum "bevorzugten Lieferanten" für U-Boot-Großauftrag

Kanada hat das Kieler Marineschiffbauunternehmen TKMS zum "bevorzugten Lieferanten" für einen U-Boot-Großauftrag ernannt. Wie die kanadische Regierung am Montagabend mitteilte, wird sie mit dem Marineschiffbauunternehmen TKMS Verhandlungen über den Kauf von bis zu 12 U-Booten aufnehmen. Kanadas Premierminister Mark Carney sagte am Montagabend, es handele sich bei den U-Booten aus Deutschland um die größte militärische Beschaffung in der Geschichte des Landes. TKMS setzte sich gegen ein Angebot des südkoreanischen Unternehmens Hanwha Ocean durch. Carney sagte, Kanada habe das Recht, sich noch für die südkoreanischen U-Boote zu entscheiden, falls die Gespräche mit TKMS scheitern sollten.

Japan/Ausgaben privater Haushalte Mai -0,4% (PROGNOSE: -2,4%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Mai -1,1% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Mai 86,1%

Japan/Konsumneigung Mai -1,5 Pkt gg Vorjahr

Niederlande Inflationsrate Juni 2,9% - CBS

Niederlande Inflationsrate Mai war 3,5% - CBS

Philippinen Verbraucherpreise Juni +6,4% gg Vorjahr (PROG +6,60%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juni +4,4% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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July 07, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)