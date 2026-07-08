Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

USA heben Ausnahmegenehmigung für Öl -Verkäufe des Iran auf

Die Trump-Regierung hat am Dienstag eine Ölverkaufslizenz für den Iran widerrufen. Das US-Finanzministerium teilte mit, dass die Lizenz vom 21. Juni nicht mehr gelte. Mit dem Entzug des wichtigsten Vorteils, den Teheran aus dem vorläufigen Friedensabkommen mit Washington ziehen konnte, reagierten die USA auf den Abschuss von Raketen und Drohnen durch die Islamischen Revolutionsgarden auf Schiffe in der Nähe der strategischen Wasserstraße von Hormus wenige Stunden zuvor. Es gilt für die Ölverkäufe auf dem offenen Markt eine Übergangsfrist bis zum 17. Juli für bereits unter der Lizenz genehmigte Transaktionen.

USA fliegen Luftangriffe auf Iran als Reaktion auf Schiffsangriffe in Hormus

Die US-Regierung hat am Dienstag mit neuen Luftangriffen Ziele entlang der iranischen Küste bombardiert und die Möglichkeit Irans blockiert, legal Öl zu verkaufen, in einer heftigen Reaktion auf die jüngsten Angriffe Teherans auf Schiffe in der Nähe der Straße von Hormus. Die Angriffe markieren die bedeutendste Eskalation, seit die USA und der Iran am 17. Juni eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, um die Meerenge wieder zu öffnen und den Krieg beenden. Ein hochrangiger US-Vertreter sagte, die US-Angriffe am Dienstag seien vier- bis fünfmal umfangreicher gewesen seien als andere Angriffe seit der Unterzeichnung des Abkommens. Die USA betrachteten den Waffenstillstand weiterhin als in Kraft, sagte die Person.

RBNZ bekämpft Inflationsrisiken mit Zinserhöhung

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat am Mittwoch die Zinsen angehoben. Dies war ein scheinbar zögerlicher Schritt der Zentralbanker, um den hartnäckigen Inflationsdruck zu bekämpfen. Der Leitzins wurde um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent angehoben. Der geldpolitische Ausschuss der Bank äußerte gemischte Ansichten über das Ausmaß der Inflationsaussichten. Letztendlich kam er aber zu der einstimmigen Entscheidung, einen Teil der akkommodierenden geldpolitischen Ausrichtung zurückzunehmen. Im vergangenen Jahr hatte die Bank die Zinsen noch gelockert, um die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. "Der Ausschuss war der Ansicht, dass es sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken gibt", hieß es in der Erklärung der Bank. Bemerkenswerterweise habe RBNZ-Gouverneurin Anna Breman auf der geldpolitischen Sitzung argumentiert, dass Unternehmen bei einer anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Nachfrage möglicherweise weniger in der Lage seien, höhere Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.

Weißes Haus drängt US-Einzelhändler zu Senkung der Rindfleischpreise

Wenige Tage vor dem 4. Juli hat ein Vertreter des US-Landwirtschaftsministeriums einige der größten Lebensmittelhändler der Vereinigten Staaten angerufen, um ein dringendes Thema anzusprechen: niedrigere Rindfleischpreise. Tate Bennett, die Stabschefin des Ministeriums, sprach mit Einzelhändlern wie Walmart, Kroger und Albertsons, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Sie erkundigte sich nach deren Rindfleischpreisen vor dem Wochenende mit dem US-Unabhängigkeitstag, wenn die Nachfrage nach Burgern vom Grill am höchsten ist. Während des Telefonats mit Walmart, dem größten Lebensmittelhändler des Landes, erklärte das Unternehmen nach Angaben von zwei Insidern, dass es bereits Pläne gebe, die Preise für viele Artikel im Sommer zu senken, darunter auch Rindfleisch. Walmart setzte diese Pläne am 29. Juni in den Filialen in die Tat um und bereitete anschließend eine Pressemitteilung vor, in der die Preissenkungen hervorgehoben wurden.

Indonesiens Schwellenland-Status erneut von möglicher Herabstufung bedroht

Indonesiens Status als Schwellenland ist erneut von einer Herabstufung bedroht. Der globale Indexanbieter S&P Dow Jones Indices äußerte Bedenken über die Markttransparenz des Landes. S&P DJI teilte am späten Dienstag mit, dass es Indonesien auf eine Beobachtungsliste gesetzt habe. Dieser Schritt könnte potenziell zu einer Herabstufung in den Status eines Grenzmarktes führen und wirft einen weiteren Schatten auf einen Markt, der bereits unter einem Verlust des Anlegervertrauens leidet. Der Indexanbieter bekräftigte damit Bedenken, die bereits zuvor von einigen seiner Konkurrenten geäußert worden waren, und verwies insbesondere auf undurchsichtige Aktienbesitzstrukturen und die Marktliquidität. "Sollten sich die Umstände verschlechtern, könnte S&P DJI eine Sonderbehandlung für indonesische Wertpapiere in Erwägung ziehen", so der Indexanbieter.

British Columbia droht OpenAI wegen Amoklaufs an Schule in Kanada mit Klage

Die kanadische Westküstenprovinz British Columbia hat Anwälte beauftragt, um mögliche Klagen in Kanada und Kalifornien gegen OpenAI zu prüfen. Grund sei das Versäumnis des Unternehmens, die Behörden vor einem tödlichen Amoklauf an einer Schule in der Provinz über Drohungen auf seiner Plattform zu informieren. "Wir sind bereit, diesen Kampf gegen OpenAI aufzunehmen", sagte Niki Sharma, die Generalstaatsanwältin von British Columbia, auf einer Pressekonferenz in Vancouver, der größten Stadt der Provinz. "Unser Fokus liegt darauf, den Beweisen zu folgen, Rechenschaft zu fordern und uns für die von dieser Tragödie betroffenen Menschen einzusetzen." Sharma sagte, die Provinz befinde sich in einem frühen Stadium ihrer rechtlichen Strategie, habe aber die Kanzlei CFM Lawyers in Vancouver sowie Stranch Jennings & Garvey, eine Anwaltskanzlei aus Nashville mit Büros in Kalifornien, beauftragt. "Kein Unternehmen und kein Unternehmensführer, egal wie groß, sollte sich der Verantwortung entziehen, wenn die öffentliche Sicherheit auf dem Spiel steht", so Sharma.

BHP-Beschäftigte wollen weltgrößten Eisenerz-Exporthafen bestreiken

Arbeiter an BHPs Eisenerz-Exportterminal Port Hedland in Westaustralien wollen kommenden Donnerstag einen achtstündigen Streik abhalten, nachdem die Gewerkschaften nach monatelangen Lohnverhandlungen keine Einigung mit dem Bergbaukonzern erzielen konnten. Gewerkschaftsvertreter sagten, der Streik werde am 16. Juli stattfinden. Beteiligen würden sich Beschäftigte des gesamten Hafenbetriebs und der Instandhaltungsteams des Unternehmens, die von den Combined Ports Unions - einer Gruppe lokaler Gewerkschaften - vertreten würden. Port Hedland ist der weltgrößte Exporthafen für Eisenerz als Massegut. BHP ist nach Marktwert der weltgrößte Bergbaukonzern und einer der größten Transporteure von Eisenerz, einem Rohstoff der Stahlherstellung, der hauptsächlich an Stahlwerke in China verkauft wird.

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 3,968 Bill JPY (PROG: Überschuss 4,1099 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 3,968 Bill JPY; +19,5% gg Vj

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July 08, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)