Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaftswachstum kühlt sich trotz robuster Exporte ab

Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal des Jahres trotz robuster Exporte stärker als erwartet abgekühlt, da Kommunalverwaltungen und private Haushalte ihre Ausgaben zurückfuhren. Wie aus offiziellen Daten hervorgeht, wuchs das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Quartal von April bis Juni um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit verlangsamte sich das Wachstum gegenüber den 5,0 Prozent des Vorquartals. Das Wachstum im zweiten Quartal verfehlte die von Ökonomen in einer Umfrage von The Wall Street Journal prognostizierte Expansion von 4,5 Prozent. Trotz der deutlichen Verlangsamung bleibt Peking auf Kurs, sein gesenktes Wachstumsziel von 4,5 bis 5,0 Prozent für das Jahr zu erreichen. Chinas BIP wuchs im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent.

China weiter auf Kurs für BIP-Wachstumsziel 2026

China ist laut Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management trotz der schwachen Entwicklung im zweiten Quartal weiterhin auf Kurs, sein Wachstumsziel für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr zu erreichen. Das chinesische BIP-Wachstum hat sich im zweiten Quartal auf den schwächsten Wert seit mehr als drei Jahren verlangsamt. Mit einem starken BIP-Wert im ersten Quartal und einem Exportboom, der kurzfristig stark bleiben dürfte, werde Peking seine politische Haltung in den kommenden Monaten wahrscheinlich nicht wesentlich ändern, meint er. Die Sitzung des Politbüros in der letzten Juliwoche werde Aufschluss über die Leitlinien der Politik geben, fügt er hinzu.

Chinas schwaches Wachstum im zweiten Quartal - Mehr politische Unterstützung möglich

Chinas schwächer als erwartetes BIP-Wachstum im zweiten Quartal könnte weitere politische Unterstützung nach sich ziehen, schreibt Lynn Song, Chefvolkswirt für China bei ING, in einer Research Note. Das BIP des Landes ist im zweiten Quartal um 4,3 Prozent gewachsen, nach einem Anstieg von 5,0 Prozent im ersten Quartal. "Die starke Verlangsamung des Wachstums wird die politischen Entscheidungsträger in den kommenden Monaten wahrscheinlich dazu veranlassen, einen proaktiveren Ansatz zu verfolgen", so Song. Die Märkte haben die im weiteren Verlauf des Monats stattfindende Sitzung des Politbüros als wahrscheinliches Zeitfenster für Signale zur politischen Unterstützung im Blick.

Immobilienpreise in China im Juni weiter gefallen

Die Immobilienpreise in China sind auch im Juni weiter gefallen, wenn auch in einem langsameren Tempo. Der jahrelange Abschwung am Immobilienmarkt des Landes hielt damit an. Die Preise für Eigenheime in den 70 größten Städten des Landes fielen im Juni um 0,15 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach einem Rückgang von 0,2 Prozent im Mai. Dies geht aus Berechnungen von The Wall Street Journal hervor, die auf Daten basieren, die das Nationale Statistikamt am Mittwoch veröffentlichte. Von den 70 Städten meldeten 49 einen Rückgang gegenüber dem Vormonat. Im Mai waren es noch 52 Städte gewesen.

Ölpreis steigt wegen iranischer Angriffe auf Schifffahrt in der Straße von Hormus

Der Ölpreis steigt im frühen asiatischen Handel angesichts der iranischen Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Durch diese wichtige Wasserstraße wird ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert. Die nächtlichen Angriffe des Iran auf drei Rohöl-Supertanker bringen den "Shuttle-Run"-Tankerbetrieb in der Meerenge zum Erliegen. Der Beschuss mit Raketen und Drohnen traf Schiffe, die auf kurze Fahrten in den und aus dem Persischen Golf spezialisiert sind, bekannt als "Shuttle-Runs". Nach Einschätzung der Analysten von ANZ Research in einem Kommentar machen die jüngsten Angriffe auf Schiffe die Fahrten durch die Meerenge zunehmend riskanter. Der Terminkontrakt für WTI-Rohöl zur Lieferung im nächsten Monat notiert 0,7 Prozent höher bei 79,91 US-Dollar pro Barrel.

Emirate erhalten besseren Zugang zu KI-Chips aus den USA

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben von den USA erweiterten Zugang zu begehrten Chips für Künstliche Intelligenz erhalten. Die Emirate haben die USA in den vergangenen Monaten massiv im Iran-Krieg unterstützt. Der Schritt der USA, den Emiraten größere KI-Fähigkeiten zu verleihen, krönt die jahrelangen Bemühungen des Golfstaats, amerikanische Technologie zu erhalten, um seine Wirtschaft zu diversifizieren. Die Entscheidung unterstreicht auch die zentrale Rolle, die Chips mittlerweile in diplomatischen Diskussionen spielen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai -12,4% (PROG: -4,1%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai -1,9% gg Vj

Schweden Juni Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise +0,7% gg Vorjahr

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)