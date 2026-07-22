Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: US-Handelspolitik belastet Investitionstätigkeit der Industrie

Die US-Zollpolitik belastet einen Großteil der deutschen Industrieunternehmen und schlägt zunehmend auf deren Investitionsentscheidungen durch. Das ergab eine aktuelle Befragung des Ifo-Instituts. Demnach berichten mehr als 60 Prozent aller Unternehmen von negativen Auswirkungen durch die US-Zölle. In der Automobilindustrie sind es sogar 74 Prozent - ein Anstieg um 14 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. "Die Zollbelastung hat sich verfestigt, statt sich abzuschwächen. Die Autoindustrie ist doppelt betroffen: durch hohe Zölle und rückläufige Exporte in die USA", sagte Ifo-Außenhandelsexperte Andreas Baur.

Britische Inflation fällt auf 15-Monats-Tief

Die Inflationsrate in Großbritannien ist im Juni auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gesunken, nachdem die Benzinkosten fielen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England ihren Leitzins in der nächsten Woche unverändert lassen wird, auch wenn die Preise in den kommenden Monaten voraussichtlich anziehen werden. Die Verbraucherpreise lagen im Juni um 2,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat, nach einer Inflationsrate von 2,8 Prozent im April und Mai, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Das war der niedrigste jährliche Preisanstieg seit März 2025. Von The Wall Street Journal in der vergangenen Woche befragte Ökonomen hatten einen Wert von 2,7 Prozent erwartet.

EZB wird nach erwarteter Zinserhöhung im September voraussichtlich pausieren

Das Basisszenario von Franklin Templeton sieht eine letzte Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im September vor, da die Inflation in den kommenden Quartalen voraussichtlich über dem 2-Prozent-Ziel der EZB bleiben wird. Das schreibt David Zahn, Leiter des Bereichs European Fixed Income, in einem Kommentar. Danach dürfte die EZB eine Pause einlegen, um die Auswirkungen der bereits erfolgten Straffung zu bewerten. Allerdings bleibe die EZB in hohem Maße datenabhängig, meint Zahn. "Sollten erneute Spannungen am Golf die Energiepreise in die Höhe treiben und die Inflation länger über dem Zielwert halten, könnten die Währungshüter gezwungen sein, zusätzliche Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen." Franklin Templeton erwartet, dass die EZB im Jahr 2027 mit einer Lockerung der Geldpolitik beginnen wird. Die EZB hat die Zinsen im Juni um 25 Basispunkte angehoben und wird in dieser Woche voraussichtlich eine Zinspause einlegen.

Zinsen am kurzen Ende der Eurozone dürften in Spanne bleiben

Die Zinsen am kurzen Ende der Eurozone dürften sich weiterhin in einer Spanne bewegen, die den beständigen Markterwartungen eines finalen Einlagensatzes der Europäischen Zentralbank zwischen 2,50 Prozent und 2,75 Prozent entspricht, schreibt Antonio Garcia Pascual von Santander CIB in einem Kommentar. "Solange die Ölpreise innerhalb der Annahmen der milden und Basisszenarien der EZB bleiben, erwarten wir, dass diese Spanne halten wird", so der globale Leiter der Wirtschaftsabteilung. Auf dem aktuellen Niveau sehe Santander CIB erneut eine Gelegenheit, taktische Long-Positionen bei Zinsen am kurzen Ende einzugehen, meint er. Die EZB hat die Zinsen im Juni um 25 Basispunkte angehoben, womit der Einlagensatz auf 2,25 Prozent gestiegen ist. Es wird erwartet, dass sie stillhält, wenn sie am Donnerstag ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gibt.

Japan verzeichnet im Juni Handelsdefizit wegen veränderter Energieversorgung

Japan hat im Juni ein unerwartet hohes Handelsdefizit verzeichnet. Das Exportwachstum, das von der chipbezogenen Nachfrage gestützt wurde, wurde durch höhere Kosten für Energieimporte zum Ersatz von Öl aus dem Nahen Osten mehr als ausgeglichen. Die japanischen Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Prozent, was auf die robuste Nachfrage nach elektronischen Bauteilen, Nichteisenmetallen und Automobilen zurückzuführen ist, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Die Importe erhöhten sich derweil um 25,4 Prozent, woraus sich ein Handelsbilanzdefizit von 406,9 Milliarden Yen, umgerechnet 2,49 Milliarden US-Dollar, ergab.

Schwache chinesische Daten machen Sitzung des Politbüros zu Schlüsselereignis

Die für nächste Woche erwartete Sitzung des chinesischen Politbüros wird angesichts der jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten ein wichtiges Ereignis sein, schreiben die Analysten der Citi in einer Research Note. Sie erwarten, dass die Politik eine "maßvolle Unterstützung" einführen werde, einschließlich einer stärkeren Rhetorik zur Binnennachfrage sowie eines beschleunigten Einsatzes fiskalischer Instrumente in der zweiten Jahreshälfte. Dies könne eine höhere Emission von Sonderanleihen und die Unterstützung von Großinvestitionen umfassen. "Beim Konsum dürfte der Schwerpunkt auf angebotsseitigen Maßnahmen für Dienstleistungen liegen, wobei direkte nachfrageseitige Anreize unserer Ansicht nach weitgehend ausbleiben", sagen sie. Die Kapitalmärkte dürften angesichts der jüngsten Marktvolatilität erneut politische Aufmerksamkeit erhalten, fügt die Citi hinzu.

Trump: USA werden 2028 Zölle auf Generika erheben

Die USA werden ab August 2028 einen Zoll von 100 Prozent auf Generika erheben. Dies schrieb Präsident Donald Trump am Dienstagabend in den sozialen Medien. Er teilte mit, er werde den Arzneimittelherstellern Zeit geben, ihre Anlagen in die USA zu verlagern, bevor er die Abgaben verhänge. "Ab 1. August 2026 werden alle Generika, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden, für einen Zeitraum von zwei Jahren weiterhin einen ZOLL von NULL PROZENT haben, danach wird der ZOLL für einen Zeitraum von einem Jahr auf 100 Prozent und danach auf 200 Prozent angehoben", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Hegseth beziffert Kriegskosten auf 37,5 Milliarden Dollar

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die aktuellen Kosten des Iran-Kriegs auf 37,5 Milliarden Dollar geschätzt, was etwa 9 Milliarden Dollar mehr ist als frühere Angaben des Verteidigungsministeriums. Bei einer Anhörung vor dem Haushaltsausschuss des Senats erklärte Hegseth, die Schätzung umfasse bestimmte Kosten für den Zeitraum vom Kriegsbeginn am 28. Februar bis heute sowie weitere voraussichtliche Kosten bis Anfang September. Die Schätzung beinhalte unter anderem Betriebs- und Wartungskosten sowie Soldzahlungen. Seit Monaten fordern republikanische und demokratische Abgeordnete Hegseth auf, mehr Informationen über den Krieg, einschließlich seiner Kosten und Strategie, vorzulegen.

Nicaragua schafft Wahlen ab - Rubio sieht US-Sicherheit bedroht

US-Außenminister Marco Rubio hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, ihre Kräfte zu bündeln, um zu verhindern, dass Nicaragua Wahlen abschafft, während Präsident Daniel Ortega die jahrzehntelange Machtübernahme seiner Familie festigt. Rubio erklärte, dass die Trump-Administration und die internationale Gemeinschaft nicht tatenlos zusehen würden, wie Ortega und seine Ehefrau Rosario Murillo die Repression verschärfen und Instabilität schüren, die - wie er sagte - die nationale Sicherheit der USA gefährdet. "Ortegas Versprechen, die Wahlen in Nicaragua abzuschaffen, beweist seine Feigheit und seine Angst vor dem Willen des nicaraguanischen Volkes", erklärte Rubio in einer Stellungnahme auf X. Er präzisierte nicht, inwiefern Ortega die nationale Sicherheit der USA bedroht.

DJG/DJN/apo

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July 22, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)