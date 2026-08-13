Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft Großbritanniens zeigt im zweiten Quartal weiterhin robuste Leistung

Die britische Wirtschaft hat ihren widerstandsfähigen Jahresauftakt im zweiten Quartal fortgesetzt. Sie wuchs trotz der erhöhten Unsicherheit durch den Krieg im Nahen Osten schneller als die US-Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt sei in den drei Monaten bis Juni um 0,4 Prozent gewachsen, teilte die Statistikbehörde des Vereinigten Königreichs am Donnerstag mit. Dies entspreche dem Konsens der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen. Zuvor war die Wirtschaft im ersten Quartal um 0,6 Prozent gewachsen, was das schnellste Wachstum unter den sieben führenden Industrienationen (G7) war. Allerdings verlangsamte die Schließung der Straße von Hormus durch den Iran die Aktivität, wie auch anderswo, da die Kraftstoffpreise in die Höhe schnellten. Dies veranlasste Ökonomen dazu, ihre Wachstumserwartungen für das Jahr zu senken.

US-Inflation könnte bei volatilen Energiepreisen weiter anziehen

Die US-Inflation dürfte im zweiten Quartal ihren Höhepunkt erreicht haben, könnte aber aufgrund der Unsicherheit bei den Energiepreisen weiter anziehen, schreibt der Senior-Volkswirt von UOB, Alvin Liew, in einer Research Note. Die Gesamtinflation der Verbraucherpreise ist im Jahresvergleich um 3,4 Prozent gestiegen und hat sich damit leicht von den 3,5 Prozent im Juni abgeschwächt. Sinkende Energiepreise hätten geholfen, die Inflation einzudämmen, merkt Liew an. "Allerdings sind die Energiepreise immer noch hoch und geopolitische Spannungen im Nahen Osten könnten die jüngsten Fortschritte bei der Disinflation schnell zunichtemachen, wenn die Ölpreise wieder steigen", sagt er. UOB erwartet, dass die US-Gesamt- und Kernverbraucherpreise für 2026 im Durchschnitt bei etwa 3,5 Prozent bzw. 2,8 Prozent liegen werden.

Chinas Zentralbank sichert geldpolitische Unterstützung zu

Chinas Zentralbank hat zugesagt, zeitnah zusätzliche politische Unterstützung zu leisten, hielt sich jedoch mit weiteren Einzelheiten zurück. Dies nährt die Erwartung, dass keine größere Lockerung der Geldpolitik bevorsteht. In einem vierteljährlichen geldpolitischen Bericht teilte die People's Bank of China mit, sie werde die bestehenden Maßnahmen voll ausschöpfen, umgehend praktische und wirksame neue Maßnahmen einführen und die antizyklischen Anpassungen verstärken.

Chinas neue Industriebasis benötigt deutlich weniger Arbeitskräfte

KI, Robotik und Biotechnologie werden Chinas Wirtschaft in Zukunft vorantreiben, aber diese Branchen werden weit weniger Arbeitskräfte benötigen, meint Louise Loo, Leiterin des Bereichs Asienwirtschaft bei Oxford Economics. Die neuen Sektoren benötigten rund die Hälfte der Arbeitskräfte der alten, die sie verdrängen, sagt sie. Das chinesische Arbeitskräfteangebot sinke mittelfristig nur um 0,5 bis 0,7 Prozent pro Jahr, aber die Arbeitskräftenachfrage könnte sogar noch schneller zurückgehen. Die Demografie allein werde die Arbeitsmärkte nicht ausreichend verknappen, um den Arbeitsmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn das Kapital weiterhin in Branchen fließe, die nur die Hälfte der Arbeitskräfte benötigen, so Loo.

Chinas Rohölimporte dürften sich allmählich erholen

Chinas Rohölimporte dürften sich laut BofA Securities allmählich erholen, wie die Bank in einem Kommentar schreibt. Die Rohölimporte des Landes seien von Januar bis Juli um 13 Prozent gefallen, hebt die Bank hervor. "Die Beschränkungen für den Export von raffinierten Produkten würden bereits gelockert. Laut Channel-Checks seien die Exportgenehmigungen bis August wieder deutlich gestiegen, was eine höhere Raffinerieauslastung und Rohölimporte unterstütze", so die Bank. Allerdings dürften die hohen Lagerbestände den Aufbau von Vorräten ebenfalls begrenzen, solange die Rohölpreise hoch bleiben. BofA erwartet, dass sich der Rückgang des Importvolumens für das Gesamtjahr auf 8 Prozent verringern wird, was eine "bedeutende, aber unvollständige Erholung" widerspiegele.

Bank of Canada dürfte Zinserhöhungen Anfang 2027 anpeilen - Nachhaltigkeit der Dynamik im Fokus

Die Ökonomen der National Bank of Canada halten trotz eines starken Anstiegs des Beschäftigungswachstums in den vergangenen drei Monaten an ihrer Prognose für Zinserhöhungen der Bank of Canada ab dem ersten Quartal 2027 fest. Das Beschäftigungswachstum von rund 180.000 im Zeitraum von Mai bis Juli stehe im Einklang mit anderen Wirtschaftsindikatoren, die eine Erholung des Wachstums signalisierten, so das Unternehmen. Dennoch, "glauben wir, dass die BOC mehr Zeit benötigen wird, um davon überzeugt zu sein, dass die Verbesserung von Dauer ist", so die Ökonomen. Sie merken an, dass aus dem Protokoll der Entscheidung vom 15. Juli, die Zinsen unverändert zu lassen, hervorgegangen sei, dass einige Vertreter befürchtet hätten, die zunehmende Dynamik könnte nicht von Dauer sein.

Indische Zentralbank dürfte Zinsen in diesem Jahr nicht anheben

Die Reserve Bank of India dürfte die Zinsen in diesem Jahr nicht anheben, schreiben die Analysten von Citi Research in einem Kommentar. Die Daten zu den Verbraucherpreisen für Juli hätten den Erwartungen entsprochen, schreiben sie. Die Inflation bei Lebensmitteln und Getränken, ohne Gemüse, habe seit Beginn des Nahost-Konflikts zwar stark angezogen, werde jedoch durch eine gedämpfte Inflation bei Gemüse ausgeglichen, so die Analysten. Die zugrundeliegenden Indikatoren deuteten nach wie vor nicht auf einen nennenswerten allgemeinen Preisdruck bei der Kernrate der Verbraucherpreise hin, die im Juli gegenüber Juni stabil geblieben sei, fügen sie hinzu. Citi hält an seiner Prognose für die durchschnittliche Gesamtrate der Verbraucherpreise für das Geschäftsjahr 27 von 4,7 Prozent im Jahresvergleich fest und erwartet, dass die monatlichen Werte im Zeitraum von September bis Dezember über 5 Prozent liegen werden.

Trumps Pressesprecherin Leavitt tritt zurück

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, eine der engsten Beraterinnen von US-Präsident Donald Trump , tritt Ende des Monats zurück. Trump kündigte den Schritt am Mittwoch in einem Social-Media-Beitrag an und erklärte, Leavitt wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. "Karoline wird nun eine meiner wichtigsten externen Beraterinnen und eine einflussreiche Stimme innerhalb der Republikanischen Partei sein, während wir daran arbeiten, der Geschichte zu trotzen und die Zwischenwahlen überzeugend zu gewinnen", schrieb Trump auf Truth Social.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juli Verbraucherpreise +0,2% gg Vorjahr

Schweden Juli Verbraucherpreise -0,3% gg Vormonat

Schweden Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vormonat

Schweden Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)