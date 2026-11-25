Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Destatis revidiert deutschen BIP-Anstieg 3Q auf 0,1 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt, und zwar deutlicher als vom Statistischen Bundesamt (Destatis) vorläufig geschätzt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Vorläufig hatten die Statistiker einen BIP-Anstieg von 0,2 Prozent gemeldet.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe fällt im September deutlich

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September gegenüber dem von Großaufträgen geprägten Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 16,1 Prozent gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 10,6 Prozent und im Tiefbau um 20,0 Prozent ab.

Weitere RBA- Zinserhöhung schwerer auszuschließen

Australiens über den Erwartungen liegende Inflationsrate für Oktober ist eine unangenehme Erinnerung daran, dass der Preisdruck im Land weiter anhält, meint Cherelle Murphy, Chefvolkswirtin bei EY. Murphy erwarte zwar nach wie vor, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen im Dezember unverändert lassen werde, fügt jedoch hinzu, dass es nach diesem Inflationswert schwerer sei, eine weitere Zinserhöhung im kommenden Jahr auszuschließen. Am besorgniserregendsten für die RBA sei, dass sich die Kerninflation im Jahresvergleich auf 3,8 Prozent nach zuvor 3,6 Prozent beschleunigt habe, was darauf hindeute, dass die Inflationsdynamik weiterhin hartnäckig stark bleibe, ergänzt sie.

RBA hat weiterhin Spielraum für Zinssenkung bis Juni

Trotz eines unerwarteten Anstiegs der Inflationsrate in Australien im Oktober gibt es Stimmen, die von einer baldigen und raschen Trendwende ausgehen, was der Reserve Bank of Australia grünes Licht für eine Zinssenkung geben würde. Adam Boyton, Leiter der Abteilung für australische Wirtschaft bei ANZ, hat seine Prognose für eine Zinssenkung von August auf Juni nächsten Jahres vorgezogen. In den kommenden sechs Monaten dürfte es zu einer weiteren Verschlechterung am Arbeitsmarkt kommen, was belege, dass sich die übermäßige Nachfrage auflöse, und einen Rückgang der Kerninflation herbeiführen werde, meint er.

Bank of Korea könnte sich für hawkishe Zinspause entscheiden

Es wird erwartet, dass die Bank of Korea bei ihrer Novembersitzung eine "hawkish hold" liefern wird, schreiben die Ökonomen von Goldman Sachs in einer Research Note. Das Gesamtwachstum für das dritte Quartal sei robust gewesen und die Inflation bleibe erhöht, weshalb der Ausblick der BOK voraussichtlich hawkish bleibe. GS gehe jedoch davon aus, dass die Zentralbank angesichts des schwachen Binnenkonsums, des schwachen Arbeitsmarkts und der gedämpften Entwicklung in den Nicht-Technologiesektoren voraussichtlich an der Seitenlinie bleibe. "Da der private Konsum im 3. Quartal zurückging und der Aktienmarkt seit Oktober weiter korrigierte, sind wir der Ansicht, dass die aktuellen makroökonomischen Bedingungen im Inland kein rasches Tempo bei den Leitzinserhöhungen rechtfertigen", schreiben sie in einer Research Note. Die Zinsentscheidung steht am Donnerstag an.

US-Finanzministerium kann Finanzierungslücke nicht nur mit T-Bills schließen

Eine wachsende Finanzierungslücke bedeutet, dass sich das US-Finanzministerium nicht ewig auf Schatzwechsel (T-Bills) verlassen kann, meint UBS-Strategin Phoebe White in einem Ausblick auf das Jahr 2027. "Erhöhungen dürften sich auf den Bereich von zwei bis zehn Jahren konzentrieren", meint sie. Die UBS prognostiziert, dass die Nettoemission von Kuponanleihen von 1,21 Billionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,29 Billionen US-Dollar im Jahr 2027 steigen werde, während die Nettoemission von Schatzwechseln nach Käufen der Fed von 540 Milliarden auf 721 Milliarden US-Dollar zulege. Das Finanzministerium sollte größere Auktionen für mittlere Laufzeiten mit moderaten Kürzungen bei den 20- und 30-jährigen Laufzeiten kombinieren, was dazu beitragen würde, das Angebot an Duration am langen Ende einzudämmen, meint sie.

Ölpreise erholen sich angesichts anhaltender Schifffahrtsrisiken

Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche Verluste wettgemacht und schlossen im Plus. Händler wägten anhaltende Bedrohungen für Energietransporte im Nahen Osten gegen die Erwartung eines weltweiten Angebotsüberschusses ab. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 2,3 Prozent auf 91,40 US-Dollar je Barrel. Die US-Leitsorte West Texas Intermediate zur Auslieferung im Januar verteuerte sich ebenfalls um 2,3 Prozent auf 82,05 Dollar pro Barrel.

Rückschlag für Chinas Militärambitionen im Pazifik

Die Salomonen werden keine militärischen Stützpunkte auf ihrem Staatsgebiet zulassen. Mit einer entsprechenden Erklärung zerstreute der Inselstaat im Südpazifik Sorgen der USA und ihrer Verbündeten, das Land könnte zunehmend in Chinas Einflussbereich geraten und Peking werde dort einen Militärposten errichten. Die Salomonen, ein Staat mit mehr als 800.000 Bewohnern, der nordöstlich von Australien gelegen ist und sich über etwa 1.000 Inseln erstreckt, gab das Versprechen in einem Vertrag ab, den er mit Australien, dem Verbündeten der USA, unterzeichnete.

DJG/DJN/apo

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November 25, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)