ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 18. August und 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 18. August in Kraft:

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+ S&P-500

AUFNAHME

- Reddit

HERAUSNAHME

- AvalonBay Communities

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Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)