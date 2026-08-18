Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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18.08.2026 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 18. August und 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 18. August in Kraft:
===
+ S&P-500
AUFNAHME
HERAUSNAHME
- AvalonBay Communities
===
Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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