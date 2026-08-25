Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
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25.08.2026 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
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+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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|Swisscom AG
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|-0,22%
|Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh
|65,00
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