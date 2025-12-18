TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|
18.12.2025 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
HERAUSNAHME
+ SDAX
AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
+ TECDAX
AUFNAHME
- Ottobock
HERAUSNAHME
- PNE
+ STOXX-600
AUFNAHME
- De Longhi
- Huber + Suhner
- Quilter
- Verisure
HERAUSNAHME
- Diasorin
- Hemnet
- Lanxess
- Ocado
- SEB
- Tate & Lyle
+ S&P-500
AUFNAHME
- Carvana
- CRH
HERAUSNAHME
- LKQ
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
December 18, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)
