ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|
28.10.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn bzw. -ende am 28. Oktober in Kraft:
===
+ MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026
- TK Accelis Group AG & Co KGaA
+ MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026
- TK Accelis Group AG & Co KGaA
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
29.09.26
|thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Effizienzoffensive bei Stahlsparte angekündigt (Dow Jones)
|
13.08.26
|Margendruck belastet Ergebnis: thyssenkrupp verengt den Prognoserahmen - Aktie dennoch positiv (finanzen.at)
|
12.08.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|thyssenkrupp-Eigner segnen Werkstoff-Abspaltung ab - Aktie sinkt (Dow Jones)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.06.26
|thyssenkrupp-Aktie tiefer. Stahlkonzern veräußert verbliebene 15 Prozent an AST - Neuer Name für Werkstoffsparte (Dow Jones)
|
18.05.26
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Autosparte-Standort in den USA vor der Schließung (Dow Jones)
|
12.05.26
|thyssenkrupp-Aktie dennoch tiefer: Erwartungen übertroffen (Dow Jones)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|13,35
|-6,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.