ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

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28.10.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn bzw. -ende am 28. Oktober in Kraft:

===

+ MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026

- TK Accelis Group AG & Co KGaA

+ MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026

- TK Accelis Group AG & Co KGaA

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
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