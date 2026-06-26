Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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26.06.2026 06:14:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 29. Juni
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 29. Juni in Kraft:
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+ DOW-JONES-INDEX
AUFNAHME
- Alphabet
HERAUSNAHME
- Verizon Communications
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)
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Nachrichten zu Verizon Inc.
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26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
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26.06.26
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26.06.26
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26.06.26
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25.06.26
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25.06.26
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25.06.26
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25.06.26
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Analysen zu Verizon Inc.
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