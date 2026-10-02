ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 6. Oktober

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:

===

+ SDAX

AUFNAHME

- SGL Carbon

HERAUSNAHME

- Wüstenrot & Württembergische

+ S&P-500

AUFNAHME

- Twilio

HERAUSNAHME

- Warner Bros. Discovery

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)