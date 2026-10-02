Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

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02.10.2026 08:06:41

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 6. Oktober

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:

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+ SDAX

AUFNAHME

- SGL Carbon

HERAUSNAHME

- Wüstenrot & Württembergische

+ S&P-500

AUFNAHME

- Twilio

HERAUSNAHME

- Warner Bros. Discovery

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)

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