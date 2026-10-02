Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
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02.10.2026 08:06:41
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 6. Oktober
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:
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+ SDAX
AUFNAHME
- SGL Carbon
HERAUSNAHME
- Wüstenrot & Württembergische
+ S&P-500
AUFNAHME
- Twilio
HERAUSNAHME
- Warner Bros. Discovery
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)
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