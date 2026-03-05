TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

05.03.2026 06:16:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 9. bzw. 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt (einige außerplanmäßig Änderungen treten bereits zum 9. März in Kraft):

===

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- Salzgitter

- Deutz

- Jenoptik

- Schaeffler (wirksam zum 9. März)

+ MDAX - HERAUSNAHME

- Teamviewer

- Fielmann

- Carl Zeiss Meditec

- Deutsche Wohnen (wirksam zum 9. März)

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

- Init Innovation

- Einhell (wirksam zum 9. März)

+ SDAX - HERAUSNAHME

- Jenoptik

- Salzgitter

- Deutz

- PSI Software

- Schaeffler (wirksam zum 9. März)

+ STOXX-600 - AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX - Aufnahme

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 00:17 ET (05:17 GMT)

