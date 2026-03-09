TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 9. bzw. 23. März
DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt (einige außerplanmäßig Änderungen treten bereits zum 9. März in Kraft):
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Deutz
- Jenoptik
- Schaeffler (wirksam zum 9. März)
HERAUSNAHME
- Deutsche Wohnen (wirksam zum 9. März)
- Fielmann
+ SDAX
AUFNAHME
- Carl Zeiss Meditec
- Einhell (wirksam zum 9. März)
- Fielmann
- Init Innovation
- Teamviewer
HERAUSNAHME
- Deutz
- Jenoptik
- PSI Software
- Salzgitter
- Schaeffler (wirksam zum 9. März)
+ STOXX-600
AUFNAHME
- AIXTRON (Deutschland)
- BENEFIT SYSTEMS (Polen)
- CSG A (Niederlande)
- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)
- ING BANK SLASKI BSK (Polen)
- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)
- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)
- TAURON (Polen)
- TECHNOPROBE SPA (Italien)
- VALIANT (Schweiz)
- ZABKA GROUP (Polen)
HERAUSNAHME
- ALTEN (Frankreich)
- AMPLIFON (Italien)
- AMRIZE (Schweiz
- AZELIS GROUP (Belgien)
- EURAZEO (Frankreich)
- GRAFTON GRP (Großbritannien)
- GREGGS (Großbritannien)
- HEXPOL 'B' (Schweden)
- KINNEVIK B (Schweden)
- SOFTCAT (Großbritannien)
- TECAN (Schweiz)
+ ATX
AUFNAHME
HERAUSNAHME
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 09, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)
