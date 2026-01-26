Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|
26.01.2026 09:00:13
Übergabe der Filialgruppenleitung Glarus Nord
|
Glarner Kantonalbank AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Glarus, 26. Januar 2026 – Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit übergibt Daniel Aebli die Leitung der Filialgruppe Glarus Nord per 1. Februar 2026 an Marco Küng. Mit diesem sorgfältig geplanten Wechsel stellt die Glarner Kantonalbank die nachhaltige Weiterentwicklung der Filialgruppe sicher und setzt gleichzeitig auf Kontinuität und regionale Verankerung.
Marco Küng übernimmt die Filialgruppenleitung Glarus Nord von Daniel Aebli.
Daniel Aebli hat die Filialgruppe Glarus Nord über 16 Jahre mit grossem Engagement, Fachkompetenz und Weitblick geprägt. Er hat sich entschieden, die Führungsaufgabe an den langjährigen Mitarbeiter Marco Küng zu übergeben. Dieser Schritt erfolgt zu einem idealen Zeitpunkt und ermöglicht eine nahtlose Übergabe sowie eine stabile Weiterführung des eingeschlagenen Weges. Daniel Aebli bleibt der Glarner Kantonalbank weiterhin erhalten. Künftig wird er sich verstärkt auf seine Tätigkeit als Anlageberater konzentrieren und sein umfassendes Fachwissen sowohl in der Filiale Näfels als auch im Anlageberaterteam einbringen. Die Glarner Kantonalbank dankt Daniel Aebli herzlich für seinen langjährigen, wertvollen Einsatz und freut sich, auch in Zukunft auf seine grosse Erfahrung zählen zu dürfen.
Marco Küng übernimmt die Filialgruppenleitung per 1. Februar 2026
Die Glarner Kantonalbank ist stolz, die Filialgruppenleitung Glarus Nord mit einer lokal verankerten und bestens geeigneten Persönlichkeit besetzen zu können und wünscht Marco Küng viel Erfolg und Freude in seiner neuen Funktion.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2265612
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265612 26.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glarner Kantonalbank
Analysen zu Glarner Kantonalbank
Aktien in diesem Artikel
|Glarner Kantonalbank
|23,20
|0,43%