Übergangslösung der Regierungskrise in Belgien in Sicht

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Coronavirus-Krise haben sich in Belgien zehn Parteien zusammengetan, um die amtierende Minderheitsregierung zu stützen. Dies meldete die Nachrichtenagentur Belga am späten Sonntagabend. Ministerpräsidentin Sophie Wilmès könnte damit erstmals eine Mehrheit im Parlament bekommen. Zur Eindämmung der Epidemie soll sie zudem für längstens für sechs Monate Sondervollmachten erhalten.

Die Regierung amtiert seit einem Koalitionsbruch im Herbst 2018 ohne eigene Mehrheit. Wilmès konnte sich nur auf 38 Parlamentarier von 150 Abgeordneten im Parlament stützen und somit kaum etwas bewirken. Auch nach der Parlamentswahl vom 26. Mai 2019 gelang keine Bildung einer neuen Koalition. Der Vorstoß der flämischen Nationalistenpartei N-VA für die Bildung einer Übergangsregierung war am Sonntag gescheitert. Die französischsprachigen Sozialisten lehnten dies ab, weil Koalitionsgespräche in der Krise aus ihrer Sicht zu lange gedauert hätten./vsr/DP/mis