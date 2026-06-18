PowerBank Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41C55 / ISIN: CA73933V1004
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18.06.2026 11:55:00
Überladung durch Anker Powerbank: Nutzer melden defekte Mac-Platine, USB-C-Ports
YouTuber Evan Edinger hat sich mit einem Anker-Stromspeicher sein MacBook zerstört – andere Nutzer melden defekte USB-C-Ports. Anker will den Fall untersuchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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