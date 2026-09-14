BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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14.09.2026 11:16:32
Überlebenszeit fast verdoppelt: Biontech meldet Etappenerfolg mit Lungenkrebsmittel
Für Patienten, die unter weit fortgeschrittenem Lungenkrebs leiden, bleibt bisher oft nur noch eine Chemotherapie oder die palliative Versorgung. Ein neues Medikament von Biontech könnte ihnen etwas Hoffnung geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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