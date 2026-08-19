VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Übernahme
|
19.08.2026 13:05:00
Übernahme durch Vinci: All-for-One-Gremien sprechen sich für Angebot aus - Aktien im Fokus
Die Offerte der Tochter des französischen Vinci-Konzerns von 67,50 Euro je Aktie in bar sei nach Ansicht der beiden Gremien fair und angemessen, teilte All for One Group mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart mit. Dies werde auch durch ein unabhängiges Gutachten, eine sogenannte "Fairness Opinion", durch die Investmentbank Parkview Partners bestätigt. Damit wird All for One mit etwa 336 Millionen Euro bewertet. Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage werde den Aktionären die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots empfohlen.
All for One hatte am 16. Juli bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen mit Vinci Energies auf eine Übernahme geeinigt hat. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 94,5 Prozent gegenüber dem Börsenschlusskurs vom 15. Juli und von 105,4 Prozent gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs im Xetra-Handel der letzten drei Monate.
Das Angebot läuft seit 12. August, die Annahmefrist endet am 15. September um Mitternacht.
Die Aktie von All for One zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,29 Prozent tiefer bei 68 Eur, Vinci-Titel gewinnen daneben in Paris zeitweise 0,75 Prozent auf 120,30 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|All for One Group AG
|68,00
|0,00%
|Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|28,80
|-2,70%
|VINCI
|120,50
|-0,04%
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