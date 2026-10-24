HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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24.10.2026 07:14:22
Übernahme erfolgreich: Briten übernehmen das Ruder bei Hugo Boss
Hugo Boss hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Die britische Frasers-Holding von Milliardär Mike Ashley stockt den eigenen Anteil am schwäbischen Modekonzern auf über 50 Prozent auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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