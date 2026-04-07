Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
|Milliarden-Deal?
|
07.04.2026 10:01:38
Übernahme-Fantasie bei Universal Music Group-Aktie: Pershing-Gebot treibt Kurse nach oben
Mit dem Kurssprung von zuletzt 11,45 Prozent auf 18,99 Euro im EURONEXT-Handel reagierte Universal Music auf das Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Pershing Square. Diese bietet rund 56 Milliarden Euro für den Musikkonzern. Kurz nach Handelsstart war es sogar um 20 Prozent nach oben gegangen. Allerdings hatte die Aktie sich seit Juli nahezu halbiert.
Das Angebot umfasst eine Kombination aus Bar-Komponente und neuen UMG-Aktien. Insgesamt würde sich damit eine Bewertung von rund 30,40 Euro je Aktie ergeben. Aktuell liegt der Kurs von UMG bei knapp 19 Euro. Bezogen auf die Notierung zum 2. April bedeutet das Angebot eine Prämie von 78 Prozent.
/mf/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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