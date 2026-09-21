Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|Medienbericht
|
21.09.2026 11:36:38
Übernahme-Hoffnung: Aktien von Paramount und Warner Bros steigen
Zu den Zugeständnissen gehöre auch, keines der beiden Studiogelände zu verkaufen und im Bundesstaat Kalifornien zu bleiben. Das Unternehmen hatte früheren Medienberichten zufolge einen Umzug aus dem Bundesstaat in Erwägung gezogen, als die geplante Übernahme auf Widerstand stieß.
Zudem sollen die Vergleichsverhandlungen eine finanzielle Strafe vorsehen, falls Paramount seine frühere Zusage, nach der Fusion jährlich 30 Filme zu produzieren, nicht einhält, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Paramount müsste für jeden Film, der dieses Ziel verfehle, 30 Millionen Dollar zahlen. Zudem könne Paramount gezwungen sein, seine Beteiligung an Miramax - das für Filmklassiker wie "No Country for Old Men" und "Pulp Fiction" bekannt ist - zu verkaufen.
Generalstaatsanwälte aus 12 Bundesstaaten, allesamt Demokraten, sowie die Gewerkschaft Writers Guild haben Klage eingereicht, um die 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Brothers durch Paramount zu verhindern. Sie argumentieren unter anderem, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb bei populären Filmen verzerren und dadurch die Kinos unter Druck setzen.
Paramount wollte sich gegenüber Bloomberg zu den Verhandlungen nicht äußern. Sprecher der kalifornischen Generalstaatsanwaltschaft und von Writers Guild reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur.
Die Paramount-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 5,97 Prozent höher bei 10,82 US-Dollar. Für die Anteilsscheine von Warner Bros geht es derweil um 7,98 Prozent nach oben auf 30,02 US-Dollar.
/mne/men/stk
LOS ANGELES (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Warner Bros. Discovery
|
10.09.26
|Goldmünzen-Diebstahl im Bode-Museum wird zum Serienstoff bei HBO Max (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Warner Bros Discovery präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.07.26
|Wettbewerbsklage stoppt Paramounts Kauf von Warner Bros. Discovery vorerst - Aktien tiefer (dpa-AFX)
|
21.07.26
|Gericht setzt Paramount-Übernahme von Warner Bros. Discovery vorläufig aus - Aktien im Fokus (dpa-AFX)
|
20.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Warner Bros. Discovery
Aktien in diesem Artikel
|Warner Bros. Discovery
|26,10
|7,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.