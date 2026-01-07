HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
|
07.01.2026 18:50:52
Übernahme-Kampf in Hollywood : Warner lehnt verbessertes Angebot von Paramount ab
Netflix will das Medienunternehmen Warner Bros. übernehmen, wird jedoch von Paramount überboten. Der Machtkampf reicht bis ins Weiße Haus - doch das erste Milliarden-Angebot scheitert. Nun entscheidet Warner über ein neues Angebot von Paramount.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
