HOLLYWOOD Aktie

HOLLYWOOD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: PLHOLWD00017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 18:50:52

Übernahme-Kampf in Hollywood : Warner lehnt verbessertes Angebot von Paramount ab

Netflix will das Medienunternehmen Warner Bros. übernehmen, wird jedoch von Paramount überboten. Der Machtkampf reicht bis ins Weiße Haus - doch das erste Milliarden-Angebot scheitert. Nun entscheidet Warner über ein neues Angebot von Paramount.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HOLLYWOOD S.A. Bearer Shs

mehr Nachrichten