Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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08.10.2026 18:47:44
Übernahme von Burrito-Kette?: Starbucks-Chef streckt Fühler nach Ex-Firma Chipotle aus
Kaffee trifft Mexican Food: Starbucks-CEO Brian Niccol kennt die angeschlagene Burrito-Kette Chipotle bestens: Bis vor zwei Jahren führte er sie selbst. Nun könnte es zu einer großen Fusion auf dem US-Fast-Food-Sektor kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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