EEII Aktie
WKN: 940179 / ISIN: CH0007162958
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27.11.2026 09:52:21
Übernahme von Haute Capital durch EEII nimmt Form an
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Der Verwaltungsrat der Private-Equity-Holdinggesellschaft Haute Capital Partners (HCP) treibt die Übernahme durch EEII voran. An einer ausserordentlichen Generalversammlung soll die Dekotierung beschlossen werden. Das «Term Sheet» mit EEII wurde bereits unterzeichnet.
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Nachrichten zu EEII AG
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26.11.26
|EEII AG: EEII AG gibt die Unterzeichnung einer unverbindlichen Grundsatzvereinbarung mit Haute Capital Partners SA bekannt (EQS Group)
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10.11.26
|EEII AG: EEII AG und Haute Capital Partners SA schliessen Exklusivitätsvereinbarung ab (EQS Group)
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28.10.26
|EEII AG: EEII AG und Haute Capital Partners SA unterzeichnen eine gemeinsame unverbindliche Absichtserklärung (EQS Group)
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05.10.26
|EEII AG: Aussetzung der Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères SA (EQS Group)
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30.09.26
|EEII AG: Halbjahresbericht per 30. Juni 2026 (EQS Group)
Analysen zu EEII AG
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