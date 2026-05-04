Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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04.05.2026 10:29:18
Übernahmeangebot für Aktionäre: Commerzbank wirft Großaktionär Unicredit Zerschlagungspläne vor
Im Machtkampf um die Commerzbank erhöht der größte Anteilseigner aus Italien den Druck. Das Frankfurter Management wehrt sich scharf gegen die Pläne von Unicredit. Manager Kotzbauer spricht von irreführenden Darstellungen und einem zerstörerischen Plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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